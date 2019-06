El responsable estadounidense para la paz en Oriente Medio, Jared Kushner, propuso este martes "la oportunidad del siglo" a los palestinos si aceptan los términos económicos de su plan, en la apertura de una conferencia en Baréin boicoteada por sus supuestos beneficiarios.

Estados Unidos "no les ha abandonado", dijo a los palestinos Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, al abrir la reunión de dos días en Baréin.

"Aceptar una senda económica hacia adelante es una condición previa para resolver las cuestiones políticas sin solución" hasta ahora, afirmó Kushner.

Bautizada "De la paz a la prosperidad", esta reunión aborda la parte económica de un plan de resolución del conflicto palestino-israelí cuya presentación se pospuso en varias ocasiones.

A la reunión acudieron Estados árabes del Golfo, dispuestos a hacer causa común con Israel debido a su hostilidad compartida hacia Irán.

"Para ser honestos, el crecimiento económico y la prosperidad para el pueblo palestino no son posibles sin una solución política duradera y justa al conflicto, que garantice la seguridad de Israel y respete la dignidad del pueblo palestino", añadió Kushner.

La administración estadounidense espera recaudar más de 50.000 millones de dólares para proyectos de infraestructuras, educación, turismo y comercio para los palestinos.

La Autoridad Palestina decidió boicotear el encuentro y su primer ministro, Mohamed Shtayeh, criticó la ausencia de una mención al fin de la ocupación israelí.

Miles de palestinos se manifestaron este martes en Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza, donde hubo una huelga.

"Necesitamos el apoyo económico, el dinero y la asistencia, pero antes que nada hace falta una solución política", afirmó el domingo el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas. "No podemos aceptar que Estados Unidos circunscriba todo (el conflicto) a una cuestión económica", subrayó.

- Nuevo enfoque -

La administración estadounidense dice que intenta aplicar un nuevo enfoque para poner fin al conflicto palestino-israelí, con un plan que podría revelarse en noviembre, tras las legislativas en el Estado hebreo.

Según responsables estadounidenses, este plan no mencionará la solución de "dos Estados", uno israelí y otro palestino, un objetivo defendido por Washington desde hace tiempo.

Israel, que estará presente en Baréin, criticó a los dirigentes palestinos. "No entiendo cómo los palestinos rechazaron el plan incluso antes de saber lo que contiene", declaró el primer ministro,Benjamin Netanyahu.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danond, criticó a los dirigentes palestinos por decir que el pan equivale a una rendición. En una columna en The New York Times, acusó a la dirección palestina de "corrupta" y de "no estar motivada por la construcción de una vida mejor para su pueblo, sino por la destrucción de Israel".

- "Presiones" -

La Autoridad Palestina se enfrenta a graves dificultades financieras. Se niega a recibir tasas aduaneras y por IVA que le debe Israel mientras este mantenga su decisión de congelar una parte.

Según el gobierno israelí, la suma congelada corresponde al monto de las ayudas entregadas por la Autoridad a las familias de palestinos encarcelados o muertos por haber cometido ataques antiisraelíes.

Antes de la reunión en Baréin, la Liga Árabe reiteró su compromiso de entregar 100 millones de dólares al mes a los palestinos, pero no especificó de qué forma.

La promesa de grandes inversiones a favor de los palestinos se produce después de que Washington congelara más de 500 millones de ayudas, dejara de financiar la Agencia de Naciones Unidos para los Refugiados de Palestina (UNRWA) y tomara numerosas decisiones a favor de Israel.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó este martes a los miembros de las Naciones Unidas a continuar financiando a la UNRWA, en la apertura de otra conferencia de recaudación de fondos para esa entidad del organismo internacional.

Los dirigentes palestinos congelaron todo contacto con la administración Trump en protesta por el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital d Israel, a finales de 2017.

burs-sct/mh/hj/gk/roc/mf/jz/mb

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram