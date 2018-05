El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 17 de mayo de 2018 17:32 17 de mayo de 2018 - 17:32

Las conversaciones de este viernes entre Estados Unidos y China "marchan bien" según Washington que empero aún no avizora acuerdo que evite una guerra comercial entre las mayores economías mundiales.

Las "negociaciones marchan bien", dijo Larry Kudlow, consejero económico de la Casa Blanca. "Por cierto que aún no hay un acuerdo y va a tomar tiempo" dijo a periodistas en la Casa Blanca.

"Están cumpliendo muchas de nuestras demandas", comentó. "Creo que quieren un acuerdo", añadió.

El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles importaciones chinas por 150.000 millones por considerar que ese país incurre en prácticas desleales e ignora derechos de propiedad intelectual. Pekin, a su vez, amenaza con responder a esos aranceles con medidas contra exportaciones agrícolas estadounidenses.

El jueves Trump recibió al viceprimer ministro chino Liu He y dio por comenzadas las negociaciones en Washington pero dijo ser escéptico sobre sus resultados.

"China se ha tornado muy malcriada... Porque siempre obtuvo el 100% de lo que pide a Estados Unidos", dijo Trump a periodistas

- "Falsos rumores" -

Según el diario The New York Times, Pekín estaría dispuesto a hacer importantes concesiones, pero nada se filtró sobre las conversaciones entre el mandatario y Liu He, ni con su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Washington exige a China una reducción en 200.000 millones de dólares de un déficit comercial que en 2017 alcanzó los 375.000 millones.

La agencia financiera Bloomberg, citando a un miembro del equipo de Trump, indicó que Pekín ofreció esta semana reducir su excedente con Estados Unidos en 200.000 millones.

Pero el ministerio de Relaciones Exteriores de China desmintió el viernes "los falsos rumores" a través del portavoz Lu Kang, quien indicó que las conversaciones con Estados Unidos fueron "constructivas".

Trump, quien reiteradamente ha denunciado las prácticas comerciales "desleales" del gigante asiático, estimó el jueves que "el comercio ha sido una calle de una sola vía" con Pekín.

"Y ya le explique al presidente (de China) Xi (Jinping) que no podemos hacer eso más", remarcó.

Ya con gravámenes del 25% a las exportaciones de acero hacia Estados Unidos y de 10% en las de aluminio, China también amenaza con gravar la importación de bienes estadounidenses por 50.000 millones de dólares.

- Cerdo y soja -

El plazo de consulta sobre la lista de productos chinos que serían afectados por esas nuevas tasas arancelarias vence martes. Si antes no se llega a un acuerdo las amenazas del gobierno de Trump pueden concretarse.

China ya anunció que en ese caso aplicará medidas de represalias equivalentes que se centrarían en productos agrícolas, en especial la soja, una producción muy dependiente del mercado asiático y que se concentra en estados afines al presidente republicano.

La carne de cerdo producida en Estados Unidos, así como los autos que fabrica también están en la mira de las autoridades de aduana chinas, que anunciaron que reforzarán las inspecciones sobre estos productos.

China anunció el viernes que suspenderá las medidas previstas contra las importaciones de sorgo estadounidense para evitar un alza de los costos de producción para los ganaderos, especialmente para la industria porcina.

Pekín había anunciado en abril que impondría un impuesto de hasta 178,6% para las importaciones de sorgo proveniente de Estados Unidos, en respuesta a las sospechas de 'dumping' (la venta por debajo del coste de producción) y de subvenciones en Estados Unidos.

Un gesto de buena voluntad potencial hacia Estados Unidos, aunque el portavoz de la diplomacia china pidió no sacar conclusiones apresuradas.

