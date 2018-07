El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 11 de julio de 2018 9:35 11 de julio de 2018 - 09:35

El gasto militar nacional de los 29 países de la OTAN protagoniza la cumbre de este miércoles y jueves en Bruselas tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, para quien sus aliados no gastan lo suficiente y se aprovechan de su país.

"Estados Unidos está pagando demasiado", "no es justo para los contribuyentes de Estados Unidos", "algunos países no pagan lo que deberían", tuiteó Trump, para quien los miembros europeos de la Alianza y Canadá no respetan su compromiso de consagrar un 2% de su PIB nacional a la defensa.

Pero ¿cuál es la situación detrás de las críticas?

- ¿Cuánto dinero consagra Estados Unidos a la defensa? -

Donald Trump afirmó el lunes que Estados Unidos "está pagando el 90% de la OTAN", aunque no queda claro cómo llegó a esta cifra.

Las cifras publicadas este martes por la Alianza muestran que el presupuesto nacional en defensa de Estados Unidos representa dos tercios del conjunto de los aliados en 2018.

Según precios constantes desde 2010, el presupuesto de la primera potencia militar mundial se eleva a unos 623.241 millones de dólares frente a los 935.557 millones de los 29 aliados en total.

Reino Unido se sitúa en segunda posición con 59.755 millones de dólares, seguido de Francia (53.038 millones) y Alemania (48.862). Canadá llega en sexta posición con 23.637 millones.

- El 2%, ¿un compromiso vinculante? -

Independientemente del volumen de su economía, los países de la OTAN se comprometieron en la cumbre de Gales de 2014 a aproximar su gasto al objetivo del 2% del PIB nacional para 2024.

Los aliados de Washington también acordaron, en plena tensión con Rusia por su papel en el conflicto en Ucrania, a frenar los recortes en las partidas de defensa, efectuados durante la crisis económica.

Desde entonces, el gasto total acumulado de los aliados europeos y Canadá ya no registró recortes y se incrementó en unos 87.600 millones de dólares.

No obstante, desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump se ha referido en varias ocasiones al objetivo del 2% para asegurar que sus aliados no cumplen su promesa.

Los aliados no lo ven exactamente igual. "No es una obligación legal vinculante, es una orientación política", reconoció una fuente diplomática de un país de la OTAN.

- ¿Quién cumple con el 2%? -

En términos porcentuales respecto al Producto Interior Bruto (PIB), la primera economía mundial es de lejos el primer contribuyente con un 3,50% del PIB, según cifras de la OTAN de 2018 basadas en precios de 2010.

Además de Estados Unidos, Grecia cumple con el objetivo con un 2,27%, Estonia (2,14%) y Reino Unido (2,10%), a los que se sumó este año Letonia con un 2%, según estas cifras.

Polonia (1,98%), Lituania (1,96%) y Rumania (1,93%) también podrían sumarse al grupo en 2018, ya que estos países acordaron a nivel nacional alcanzarlo, según la OTAN.

Alemania, la primera economía europea, se mantendría estable este año en un 1,24%, lo que la convierte en el blanco preferido de las críticas del presidente estadounidense.

De los 29 miembros de la OTAN, Luxemburgo registraría el menor gasto militar en 2018 con un 0,55% del PIB nacional, por detrás de Bélgica y España, ambos con un 0,93%.

- Más allá del 2% -

El presidente estadounidense ha sugerido en ocasiones que sus aliados "deben" dinero a la OTAN, aunque esto crea confusión al no distinguir entre el objetivo de gasto nacional y las contribuciones directas a la Alianza.

Estas contribuciones sirven para financiar el "presupuesto civil" de la Alianza (291 millones de dólares en 2018), que cubre el costo de funcionamiento del cuartel general de la organización transatlántica en Bruselas.

Pero también los 29 aliados contribuyen al "presupuesto militar", de unos 1.550 millones de dólares en 2018, que financia la estructura de mando de la OTAN.

La contribución se realiza en base al tamaño de su economía. Estados Unidos paga así el 22% del total, seguido de Alemania con un 14% y de Francia y Reino Unido, con un 10,5% cada uno.

