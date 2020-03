Tras la abrupta suspensión de la NBA, que se prolongará como mínimo un mes, el resto de las principales ligas y torneos del deporte estadounidense siguieron sus pasos este jueves para blindarse frente a la pandemia del coronavirus.

En una catarata de anuncios, las Grandes Ligas de béisbol suspendieron sus partidos de preparación y aplazaron el inicio de su temporada regular, programado para el 26 de marzo, por al menos dos semanas.

Todo el fútbol fue postergado, tanto los juegos de la liga MLS como los de las selecciones nacionales, así como la Liga de Campeones de Concacaf. La liga de hockey sobre hielo (NHL) también paró indefinidamente y la PGA Tour canceló el The Players Championship al término de su primera ronda junto con los dos siguientes torneos.

Todos estos anuncios fueron reacciones a la impactante jornada que vivió el miércoles Estados Unidos, con el presidente Donald Trump recrudeciendo la batalla contra el coronavirus cerrando la puerta del país a los ciudadanos de la Unión Europea.

Y la NBA, en una surrealista sucesión de acontecimientos, suspendió fulminantemente la temporada tras conocerse el primer caso positivo de un jugador, el pívot francés Rudy Gobert, de Utah Jazz.

Este jueves, el comisionado Adam Silver estimó que la suspensión de la temporada regular -que estaba programada para concluir el 15 de abril dando paso a los playoffs- se prolongará durante "al menos 30 días".

"Tenemos la intención de retomar la temporada en el caso y en el momento en que sea seguro para todos aquellos involucrados", dijo Silver en una carta abierta a los aficionados.

"La cuestión ahora es si hay un protocolo, con o sin aficionados, en el que podemos volver a jugar (...) Y francamente, es demasiado pronto para decirlo", declaró el comisionado a la cadena TNT.

- Disculpas de Rudy Gobert -

Tras el positivo de Gobert, el resto de los jugadores de los Jazz se sometieron a tests por coronavirus en la misma cancha de Oklahoma City Thunder, poco después de que el partido entre ambos equipos fuera suspendido.

El escolta Donovan Mitchell confirmó que dio positivo en su test, a través de un mensaje en Instagram en el que no dio detalles sobre su estado físico.

También en Instagram, Gobert pidió disculpas a las personas que pudo "haber puesto en peligro".

"En ese momento no tenía idea de que yo estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusa", admitió el pívot All Star.

En las últimas horas han circulado ampliamente por las redes sociales unas imágenes de una conferencia de prensa de esta semana en la que Gobert, bromeando después de ser preguntado por el coronavirus, manoseó los teléfonos, micrófonos y grabadoras colocados frente a él.

El periodista Adrian Wojnarowski, de ESPN, reportó que "los jugadores de los Jazz dicen en privado que Rudy Gobert fue descuidado en el vestuario tocando a otros jugadores y sus pertenencias".

Los equipos que disputaron partidos en los últimos días contra los Jazz pusieron a sus jugadores en cuarentena y algunos les sometieron a tests de coronavirus.

- Tenis, béisbol y fútbol, suspendidos -

El primer gran evento deportivo en suspenderse en Estados Unidos fue el domingo el Masters 1000 de Indian Wells. La siguiente cita en el calendario de la ATP, el Masters 1000 de Miami, fue suspendido el jueves por las autoridades locales y poco después la ATP decidió también aplazar los torneos masculinos hasta el 26 de abril.

Una tras otra, las grandes competencias deportivas fueron confirmando su cierre temporal.

Además de las Grandes Ligas, la Liga estadounidense de fútbol (MLS), que el miércoles había suspendido dos partidos en el estado de Washington y California también por restricciones de las autoridades a los eventos multitudinarios, decidió el jueves parar todo su campeonato durante 30 días.

Tampoco se jugarán los partidos amistosos de las selecciones nacionales estadounidenses, masculinas y femeninas, previstos en marzo y en abril.

El circuito estadounidense de golf PGA Tour canceló el The Players Championship tras su primera jornada y decretó un parón de torneos durante las próximas semanas que llegará como mínimo hasta la antesala del Masters de Augusta.

La Liga profesional de hockey sobre hielo de América del Norte (NHL) también suspendió su actual temporada, de la que restaban tres semanas por jugar.

La temporada del football americano concluyó en febrero, pero la pandemia forzó a suspender un tradicional encuentro anual entre dueños y entrenadores en el que se discuten los cambios en el juego.

- Trump sugiere aplazar Tokio-2020 -

En Estados Unidos se han registrado más de 1.600 casos y al menos 40 fallecimientos por el COVID-19, que a nivel global ha infectado a más de 128.000 personas y matado a más de 4.600, según un recuento realizado por la AFP.

La pandemia está causando estragos en el calendario deportivo mundial, amenazando también la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, programados del 24 de julio al 9 de agosto.

Pese a que sus organizadores aseguran que el torneo sigue adelante, el presidente estadounidense sugirió el jueves que el evento se podría aplazar.

"Quizás ellos lo pospongan por un año", dijo Trump a reporteros en el Despacho Oval.

"Es una pena" pero "yo prefiero eso que tener estadios vacíos", afirmó.

