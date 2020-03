Máquinas tragamonedas apagadas, mesas de póquer vacías: varios de los gigantescos casinos y hoteles de Las Vegas cerrarán sus puertas este martes, una medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Pero en esta apuesta radical, los que llevan la peor mano son los miles de trabajadores que quedan en la calle.

Una primera muerte por COVID-19 fue reportada este lunes en el condado de Clark --que abarca el Strip de Las Vegas, la calle de los gigantescos y deslumbrantes hoteles-casinos de la capital de juego--, el primer fallecimiento registrado en el estado de Nevada.

En un esfuerzo para parar la propagación del virus, las autoridades estadounidenses vienen recomendando que eventos masivos, primero con más 50 y ahora 10 personas, sean suspendidos o cancelados.

En ese contexto, MGM Resorts anunció el domingo que suspenderá temporalmente todas sus operaciones hasta "nuevo aviso".

"Es evidente que ésta es una crisis de salud pública que requiere una acción colectiva importante si queremos frenar su avance", dijo Jim Murren, presidente de MGM Resorts, en un comunicado.

"En consecuencia, cerraremos todas nuestras propiedades en Las Vegas a partir del martes 17 de marzo, por el bien de nuestros empleados, huéspedes y comunidades", dijo Murren, que agregó que la compañía tiene la intención de volver a abrir las instalaciones "tan pronto como sea seguro".

El grupo opera famosos hoteles-casinos como el Bellagio, donde se ambientó la película "La gran estafa"; el MGM Grand, donde se realiza el Grammy Latino; o el Mandalay Bay, el New York-New York, The Mirage y el Luxor.

MGM Resorts controla un tercio de la treintena de hoteles que adornan el muy iluminado Strip de Las Vegas.

Videos en redes sociales mostraban casinos vacíos que normalmente, sin importar hora o día, tenían siempre movimiento.

La industria del juego -que emplea en todo Estados Unidos a unos 1,8 millones de personas y tiene un volumen de negocios de más de 260.000 millones de dólares- podría verse muy golpeada por la pandemia, que ya sumó 4.200 casos positivos en el país, con más de 70 muertos.

- "Sé que voy a volver" -

Wynn Resorts, otro grupo hotelero, también suspenderá operaciones desde el martes, mientras que Sands y Caesars permanecerán abiertos con algunas restricciones, según medios de prensa local.

Nevada cerró las escuelas, una medida replicada en muchos estados, que incluyen museos, estadios deportivos y lugares de entretenimiento.

En Las Vegas, eventos como el draft de la NFL se hará sin público y la Cinemacon, la gran convención de propietarios de salas de cine, fue cancelada.

El show de David Copperfield y el Cirque du Soleil también bajarán el telón.

Y en medio de esta cuarentena colectiva, los que más sufren son las miles de personas que van perdiendo sus trabajos.

El sindicato Culinary Union, que tiene más de 60.000 miembros, dijo a la AFP que negocian para que "todos los trabajadores, independientemente de que tengan o no un contrato sindical (...) reciban pago durante el tiempo que el negocio esté cerrado".

En una carta dirigida a los empleados de MGM, filtrada por el diario Las Vegas Review-Journal, Murren indicó que los empleados de tiempo completo que sean cesados o despedidos recibirán dos semanas de pago a partir de su último día de trabajo y que mantendrán los beneficios del seguro de salud hasta el 30 de junio.

"Lamentamos profundamente la presión que esto causará a las familias" y "haremos todo lo posible para mitigarla", indicó en la carta.

El Review-Journal también reportó despidos en hoteles de Caesars, que no respondió los llamados de la AFP.

"Estoy saliendo del trabajo ahora, se siente que nunca más volveré", expresó en un video en Instagram Marie Rhodes, una empleada de uno de estos casinos, despedida "hasta nuevo aviso". "Veintiún años en este lugar, sé que voy a volver".

"He hablado con compañeros que no tienen ahorros, nada... No sé qué van a hacer porque no sabemos cuánto va a durar esta mierda. Me duele el corazón".

