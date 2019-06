El duelo entre China y Estados Unidos marca este viernes el arranque de la cumbre de dos días del G20 en Osaka, donde la guerra comercial pero también el clima, la crisis en Irán y el acuerdo UE-Mercsour serán protagonistas.

Los líderes de los 20 grandes potencias económicas del planeta, un foro que incluye a tres país latinoamericanos (México, Brasil y Argentina) se reúnen en Osaka, la segunda ciudad de Japón, para su reunión anual de este grupo de países que representan el 85% del PIB del planeta.

Antes de la reunión bilateral entre el presidente chino Xi Jinping,y el presidente Donald Trump, prevista el sábado, el estadounidense criticó las políticas comerciales de China, India y Alemania, lo que augura tensiones comerciales.

Según Ebrahim Rahbari, un analista de CitiFX, existe un 60% de probabilidades de "un acuerdo [EEUU-China] para retomar las negociaciones, con el objetivo de llegar a un cuerdo completo, pero con poco efecto de inmediato excepto el de alejar la amenaza de nuevos aranceles a las importaciones chinas".

Economistas y expertos internacionales advierten del impacto de esta guerra comercial para la economía mundial.

Según el Wall Street Journal, China quiere poner condiciones antes de retomar las negociaciones, entre ellas que Estados Unidos levante las sanciones contra el gigante tecnológico Huawei. Sin embargo Larry Kudlow, el consejero económico de Donald Trump, lo desmintió.

El duelo entre Estados Unidos y China podría eclipsar la agenda oficial del foro, que incluye debates sobre el clima, la inteligencia artificial o la participación de las mujeres en la economía.

- ¿Negociaciones con Mercosur, en su fase final? -

El foro del G20 también servirá para seguir con las negociaciones para el ambicioso tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).

Las discusiones, que empezaron en 1999, están en principio en su fase final pero las reticencias de Francia podrían de nuevo frustrar el ansiado acuerdo.

"Si Brasil abandonara el acuerdo de París [sobre el clima], no podríamos firmar acuerdos comerciales con él", advirtió el presidente francés Emmanuel Macron en declaraciones a la prensa, antes de la apertura de la cumbre.

Francia es el país más reacio al pacto y sus agricultores temen la llegada masiva a Europa de productos sudamericanos.

"El clima va junto con las cuestiones sociales, comerciales. No quiero hacer acuerdos comerciales con gente que no sigue el acuerdo de París, que no respeta nuestros compromisos sobre la biodiversidad", añadió Macron.

La agenda de los tres países latinoamericanos del G20 estará marcada no solo por el comercio sino también por la crisis migratoria en la frontera mexico-estadounidense o la situación en Venezuela, con una reunión prevista el sábado del Grupo de Lima, en la que también participará el presidente chileno, Sebastián Piñera.

- Rusia, Irán y Merkel -

Más allá de la agenda oficial, el G20, con la presencia de los principales líderes mundiales, es también una ocasión para abordar crisis como las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que podrían desembocar en conflicto.

Este será uno de los temas que Trump abordará en su encuentro bilateral con el presidente ruso, Vladimir Putin. Trump habló incluso de una guerra que "duraría poco" con Irán, que por su parte amenaza con seguir adelante con su programa nuclear.

Los ojos también estarán puestos en la canciller Angela Merkel, que el jueves volvió a sufrir un temblor en público, por segunda vez en diez días, y desató especulaciones sobre su estado de salud.

"No hay anulaciones de citas para hoy y mañana, la canciller está bien, irán en avión a Osaka como estaba previsto", anunció la presidencia alemana.

