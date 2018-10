El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 26 de octubre de 2018 11:49 26 de octubre de 2018 - 11:49

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció este viernes que el fiscal general saudita viajará el domingo a Estambul para la investigación sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y afirmó tener más pruebas relacionadas con este crimen.

El anuncio de Erdogan se produce después de que el fiscal general saudita, Saud bin Abdallah al Muajab, basándose en informaciones proporcionadas por Turquía, señalara el jueves por primera vez el carácter "premeditado" del asesinato.

"El domingo, ellos [los sauditas] enviarán al fiscal general a Turquía. Este se reunirá con nuestro fiscal general de la República en Estambul [Irfan Fidan]", declaró Erdogan durante un discurso en Ankara.

Añadió que las autoridades turcas tienen "otros elementos" de prueba sobre el asesinato, cometido el 2 de octubre por agentes de Riad en el consulado saudita en Estambul.

"No es como si no tuviéramos otros elementos o documentos. Los tenemos. Mañana es otro día. No sirve de nada precipitarse", dijo Erdogan.

Que Jamal Khashoggi "fue asesinado es un hecho. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está su cuerpo", se preguntó el dirigente turco. "¿Quién dio semejante orden? (…) Las autoridades (sauditas) deben explicarlo", agregó.

En cuanto al desarrollo del caso, Erdogan criticó la reacción inicial de Riad, que negó el asesinato de Khashoggi y afirmó que el periodista había salido vivo del consulado.

"Estas declaraciones eran realmente ridículas [...] Eran declaraciones pueriles, incompatibles con la seriedad de un Estado", soltó el presidente turco.

Erdogan afirmó que Turquía compartió las "pruebas" con otros países, entre ellos Arabia Saudita.

- '¿Quién dio semejante orden?' -

Jamal Khashoggi, periodista saudita y crítico con la familia real, fue asesinado el 2 de octubre en el consulado saudita en Estambul. Según responsables turcos, fue víctima de un asesinato planificado y perpetrado por un equipo de agentes llegados desde Riad.

Después de haber negado su muerte y ante la presión internacional, las autoridades sauditas presentaron varias versiones. Primero hablaron de una "pelea" que terminó mal, y después de una operación "no autorizada" y de la que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, considerado el hombre fuerte del reino, "no había sido informado".

En total, 18 sospechosos, todos sauditas, fueron detenidos en Arabia Saudita y varios altos responsables de los servicios de inteligencia fueron despedidos.

"¿Quién dio semejante orden? ¿Quién dio la orden a estos sospechosos de venir a Turquía?, dijo el viernes Erdogan.

"Si no logran que hablen, que nos los entreguen y nosotros leos juzguamos", agregó.

La prensa y responsables turcos que prefirieron el anonimato atribuyeron al príncipe heredero Mohamed bin Salmán personalmente este asesinato. Pero Erdogan se abstuvo por ahora de acusarlo por su nombre. Los dos hombres conversaron por teléfono el miércoles por primera vez desde la muerte del periodista.

- 'Barbarie' -

La prometida turca de Khashoggi exigió el viernes que sean castigados "todos los responsables" de esta "barbarie".

"Pido que todos los responsables implicados en esta barbarie, desde el más bajo hasta el más alto nivel, sean castigados y llevados antes la justicia", declaró Hatice Cengiz en una entrevista al canal Habertürk.

Bin Salmán calificó el miércoles como "incidente repulsivo" y "doloroso" el asesinato del periodista, que desató la indignación internacional y empañó la imagen del reino, primer exportador mundial de petróleo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, estimó no obstante el viernes que "es pura demagogia decir que hay que detener las ventas de armas" a Riad luego del asesinato de Khashoggi, sumándose a la línea que mantiene su homólogo Donald Trump sobre el tema.

Las ventas de armas no tienen "nada que ver con Khashoggi, no hay que confundir", dijo en una conferencia de prensa en Bratislava.

En Moscú, el Kremlin aseguró no tener "razones para no creer" en el desmentido de la familia real saudí acusada de estar implicada en el asesinato. El presidente Vladimir Putin y el rey Salmán de Arabia Saudita conversaron por teléfono el jueves.

El jueves, la directora de la CIA, Gina Haspel, presentó al presidente Donald Trump "sus conclusiones y sus análisis de su viaje a Turquía", donde habló con los responsables de la investigación, anunció un responsable estadounidense.

Según la prensa turca, Turquía compartió con Haspel grabaciones de vídeo y de audio del asesinato de Khashoggi en el consulado.

El asesinato "tiene todo el aspecto de una ejecución extrajudicial" y "le corresponde al reino de Arabia Saudita demostrar que no fue así", afirmó el jueves Agnès Callamard, relatora especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias.

