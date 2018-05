El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

24 de mayo de 2018 - 13:31

El Kremlin afirmó este jueves no tener "razones de creer" en la veracidad del testimonio de Yulia Skripal, envenenada junto a su padre, ex agente doble ruso, en marzo en Inglaterra, estimando que pudo haberlo dado "bajo presión".

"No tenemos ninguna razón de creer eso. Todavía no sabemos cómo está Yulia Skripal, no sabemos si hizo esas declaraciones de 'motu proprio' o bajo presión", declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

"No sabemos en dónde se encuentra, en qué condiciones, ni si sus derechos se respetan y en qué medida tiene posibilidad de actuar", continuó Peskov, calificando nuevamente el caso Skripal de "provocación internacional sin precedentes" liderada por Gran Bretaña contra Rusia.

Yulia Skripal, de 33 años, apareció el miércoles por la noche en un video de la agencia Reuters en el que dice querer regresar a Rusia una vez restablecida.

La joven, que tiene una importante cicatriz en el cuello, sonríe ante la cámara antes de expresarse en ruso, agradece a los diplomáticos rusos pero dice que de momento no está lista para aceptar la ayuda de la embajada de su país.

Moscú insiste para que diplomáticos rusos puedan tener acceso a Yulia Skripal, para asegurarse "que no está retenida en contra de su voluntad y no hace declaraciones bajo amenaza".

La mujer, que está bajo la protección de las autoridades británicas, fue envenenada el 4 de marzo en Inglaterra con un agente neurotóxico cuando estaba con su padre, Serguei Skripal, ex agente doble que ya salió del hospital.

Serguei Skripal es un ex coronel de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas. Fue acusado de "alta traición" por haber vendido informaciones a los servicios británicos y condenado en 2006 a 13 años de prisión.

En 2010, se benefició de un intercambio de prisioneros entre Moscú, Londres y Washington y se instaló en Inglaterra.

El atentado contra los Skripal provocó una grave crisis diplomática entre Londres y sus aliados occidentales con Moscú, a quien se responsabiliza por el mismo.

