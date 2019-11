El líder de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) consideró que hay que seguir "una vía política" aunque no se tenga "ninguna confianza" en Rusia ni en el gobierno sirio, en una entrevista con el diario italiano La Repubblica, publicada el sábado.

"No tenemos ninguna confianza, pero no es posible resolver los problemas de Siria si no pasamos por la vía política. Debemos negociar", declaró el comandante kurdo sirio Mazlum Abdi, líder de las FDS, alias "Kobani".

"Esto no puede hacerse sin unas garantías fuertes por parte de toda la comunidad internacional, Europa incluida", agregó.

Según él, las negociaciones se produjeron de forma indirecta con la participación de Rusia, aliada del presidente sirio Bashar al Asad.

"Pero no formaremos parte de un acuerdo que no incluya la defensa de nuestro pueblo, de su libertad política, administrativa y cultural", precisó.

Las FDS, compuestas principalmente por combatientes kurdos, estuvieron apoyadas por la coalición internacional liderada por Estados Unidos para combatir al grupo yihadista Estado Islámico (EI), antes de la retirada reciente de los estadounidenses.

El líder de las FDS dijo que también había hablado con el gobierno estadounidense, e indicó que "Estados Unidos propuso garantías, aunque hay una cierta lentitud a la hora de concretizar esas garantías sobre el terreno".

Al mismo tiempo, criticó la decisión de Estados Unidos de retirar a sus tropas de la región. "Esto dio luz verde al ataque turco contra los nuestros. Los estadounidenses abrieron el cielo a los bombardeos turcos", denunció.

Asimismo, recalcó la ayuda determinante de las FDS para encontrar al jefe del EI, Abu Bakr al Bagdadi, abatido el domingo en una operación de Estados Unidos en el norte de Siria.

"Nuestros servicios de inteligencia militares lograron reclutar a los colaboradores más próximos de Al Bagdadi, lo que permitió conocer al detalle sus desplazamientos y escondrijos", afirmó al rotativo italiano.

Al ser preguntado sobre el deseo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de detenerlo, comentó: "no podemos esperar otra cosa de alguien que no esconde su proyecto de masacrar a nuestro pueblo y que amenaza a todo el que no lo ayude a realizar su proyecto".

