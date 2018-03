El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El ministro de Exteriores de China, criticó las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, que calificó de "sin fundamento" en un órgano de prensa estatal.

"La decisión estadounidense de imponer sanciones a países exportadores de acero y aluminio, en nombre de un daño a la seguridad nacional, no tiene fundamento" dijo el ministro Wang Yi, en entrevista con el China Business Journal.

"No solamente China cree que esto no es razonable; muchos países europeos y Canadá también han afirmado que esto no se puede aceptar" agregó.

El jueves, Trump anunció tarifas de hasta un 25% a las importaciones de acero y 10% al aluminio para castigar prácticas comerciales que considera desleales y que a su entender agravan el déficit y roban empleos estadounidenses.

