El opositor número uno al Kremlin, Alexéi Navalni, anunció el jueves que había sido arrestado brevemente por la policía en Moscú, menos de un mes antes de que se celebren las elecciones presidenciales que instó a boicotear.

"Me dolía la boca, fui al dentista. Salí del dentista: buenos días, segunda brigada de la policía, usted está arrestado", escribió en Twitter, agregando que estaba siendo "llevado a algún lado".

Menos de una hora después de anunciar su detención, Alexéi Navalni afirmó haber sido liberado. "Me propusieron dejarme en algún lado. No quise y fui a trabajar. No entiendo lo que ha pasado ni porqué siete personas me han detenido", declaró en Twitter.

El opositor, que fue llevado a una comisaría de la policía, afirmó que le entregaron una acta de acusación por "violación reiterada" de la ley sobre la organización de manifestaciones, lo que podría costarle 30 días de detención.

El 28 de enero, Navalni también fue arrestado brevemente y liberado el mismo día, durante una serie de manifestaciones que convocó en todo el país para denunciar la "estafa" de las presidenciales del 18 de marzo, que previsiblemente ganará Vladimir Putin, obteniendo su cuarto mandato.

Navalni, inhabilitado para presentarse a las elecciones a causa de una condena judicial -orquestada, según él, por el Kremlin-, instó a sus simpatizantes a boicotear y vigilar los comicios.

