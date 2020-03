El opositor ruso Alexéi Navalni denunció este martes el bloqueo de sus cuentas bancarias y las de los miembros de su familia en el país, una medida vinculada según él a una investigación contra su organización de lucha contra la corrupción.

"Todas mis cuentas fueron bloqueadas", escribió Navalni en Twitter, agregando que las de su mujer, sus dos hijos y sus padres sufrieron la misma suerte.

"No es agradable, no voy a ocultarlo", continuó Navalni en su blog, al denunciar que sus padres no pudieron cobrar su pensión jubilatoria y que su hija, que estudia en Estados Unidos, no tiene más dinero disponible.

La portavoz del opositor, Kira Iarmysh, declaró a la AFP que este congelamiento estaba vinculado a la investigación por "lavado de dinero" actualmente en curso contra el Fondo de Lucha contra la Corrupción, fundado por Navalni.

Abierta en agosto por la justicia rusa, la investigación ya dio lugar al congelamiento de las cuentas del FBK y varias olas de operativos en las oficinas de la organización en septiembre y octubre y en la vivienda de Navalni en diciembre.

El Fondo de Lucha contra la Corrupción, iniciador de numerosas investigaciones que denuncian las malversaciones y el tren de vida de las élites rusas, fue clasificada en 2019 de "agente exterior", una denominación introducida por ley en 2012 para designar a una organización que recibe financiación de otro país y ejerce una "actividad política".

Bloguero y abogado de 43 años, Navalni multiplicó sus breves pasos por prisión en estos últimos años.

