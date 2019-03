La primera ministra británica, Theresa May, se dirige al Parlamento, en Londres, el 12 de marzo de 2019

La Unión Europea (UE) se muestra pesimista sobre una aprobación este martes por el Parlamento británico del acuerdo de divorcio negociado con Londres y aumenta la presión sobre Reino Unido para evitar el temido divorcio abrupto con este "último cartucho".

"Hay un 30% de probabilidades de que se apruebe el acuerdo", resume un alto responsable europeo implicado en la negociación, después que la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, negociaran nuevas garantías de última hora.

Tras rechazar el acuerdo de divorcio el 15 de enero, el Parlamento británico había urgido a May a obtener nuevas garantías que despejaran sus dudas sobre la salvaguarda irlandesa, pero la oposición laborista ya anunció que votará en contra de nuevo este martes.

La 'premier' debe convencer también a los más firmes partidarios del Brexit de su Partido Conservador y a sus aliados norirlandeses del DUP. "El equilibrio de fuerzas no favorece una aprobación", aseguró el representante de un país del bloque en Bruselas.

Theresa May "sabe que perderá los votos de los 'brexiteers' de su partido, pero asegura que podrá recuperarlos en otros sitios", agrega esta fuente, para quien sus 27 socios "desconfían, porque ya escucharon este tipo de garantías y fue una decepción a cada vez".

Otro responsable implicado en las negociaciones con Londres aseguró a la AFP que "muchos de los diputados esperan un pretexto para decir sí al acuerdo, pero hay otros que siempre estarán en contra". En enero, Westminster rechazó el acuerdo por 202 votos a favor y 432 en contra.

Londres implicó así en las últimas semanas en la negociación al fiscal general británico, Geoffrey Cox, cuyo informe sobre el acuerdo del Brexit había reforzado la posición de los diputados que temen que su país quede atrapado en las redes europeas por la salvaguarda.

Pero Cox volvió a echar un jarro de agua fría a las expectativas de May al estimar este martes que, el "riesgo jurídico" de que Reino Unido quede bloqueado en una unión aduanera con la UE sigue "sin cambios", a pesar de las enmiendas anunciadas el lunes por la noche.

- 'Último cartucho' -

En este contexto, la UE aumenta la presión sobre el Parlamento británico para evitar un divorcio sin acuerdo, a poco más de dos semanas de la separación prevista, si no hay cambios, el 29 de marzo.

"No habrá una tercera oportunidad", advirtió Juncker el lunes por la noche al presentar las garantías negociadas junto a May. "La elección es clara: Es este acuerdo o el Brexit podría no tener lugar", subrayó.

Las reacciones de los dirigentes de los países europeos se multiplicaban las horas previas al voto crucial en la Cámara de los Comunes con un mensaje claro: "No hay alternativas", según el primer ministro neerlandés, Mark Rutte.

Su par danés, Lars Lokke Rasmussen, calificó de "difícil" ayudar "a la gente que tiene las dos manos en los bolsillos", en una nueva muestra de la exasperación de la UE con Londres por todos los giros en la saga del Brexit.

Los representantes de varios países miembros, consultados por la AFP, apuntaron que "no habrá negociaciones durante la cumbre europea del 21 y el 22 de marzo". "No habrá garantías de las garantías, si la votación fracasa", según Juncker.

"Este es el último cartucho", advirtió a la AFP un diplomático europeo, para quien ahora "los británicos tienen algo tangible en sus manos, pero al mismo tiempo el acuerdo de retirada no se ve afectado".

Casi tres años después de la victoria del Brexit, la UE espera poder cerrar el primer divorcio de un país en casi seis décadas de proyecto europeo y que monopoliza la actividad de un bloque decidido a darse un nuevo impulso.

