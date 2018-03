El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

27 de diciembre de 2016

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, rechazó el martes a la candidata socialdemócrata a la jefatura de gobierno, Sevil Shhaideh, que se habría convertido en la primera primera ministra mujer y musulmana de la UE.

"He analizado apropiadamente los argumentos a favor y en contra, y he decidido no aceptar esta propuesta, declaró Iohannis en una alocución.

Rumanía, que celebró elecciones legislativas el pasado 11 de diciembre, ha entrado en una fase de incertidumbre política por de la amplia victoria cosechada por los socialdemócratas, que han establecido un pulso con el presidente Iohannis, de centro-derecha, respecto al nombramiento del primer ministro.

