El proyecto de integración europea "murió" el domingo con la derrota en Francia de la lista proeuropea de Emmanuel Macron frente a la de la extrema derecha de Agrupación Nacional (AN), dijo el lunes el exconsejero de Donald Trump, Steve Bannon.

"El movimiento de integración, lo que la Unión Europea siempre fue, murió" el domingo, dijo Bannon a una entrevista a la AFP en el hotel Bristol de París, calificando de "históricas" las elecciones europeas.

Los grandes partidos proeuropeos sufrieron pérdidas importantes en las elecciones del domingo pero siguen siendo mayoritarios, mientras que el avance de la extrema derecha quedó limitado.

El presidente francés hizo "un discurso muy potente sobre los futuros Estados Unidos de Europa en septiembre de 2017 en la Sorbona. Ayer [domingo] fue rechazado", dijo Bannon, que se presenta como agitador de ideas en los movimientos de ultraderecha, que avanzaron en todo el continente en las elecciones al parlamento de la Unión Europea.

La lista de Marine Le Pen logró el 23,31% de los votos en Francia el domingo, 0,9 puntos más que la del partido del presidente Emmanuel Macron. En 2014, el Frente Nacional (ahora Agrupamiento Nacional) logró 24,8% de los votos.

"Lo que me sorprende es que Macron no haya ampliado su base más allá de la élite urbana de las ciudades, la división francesa del partido de Davos", dijo Bannon, que en los últimos meses se reunió con los responsables de AN para hablar sobre todo de finanzas.

Bannon, que fue el invitado estrella del congreso de AN en 2018, considera que los partidos nacionalistas tienen ahora "el potencial para constituir un 'supergrupo' que podría convertirse en el segundo más grande del parlamento europeo".

Actualmente estas formaciones están repartidas en tres entidades: ENL (extrema derecha), donde está AN y la Liga italiana, el CRE (nacional-conservadores) alrededor del PiS polaco, y el ELDD (varios), que incluye el Partido del Brexit de Nigel Farage.

"Esto necesitará sentido político porque cada partido es diferente pero podrían conseguirlo. Lo más importante es que esa masa crítica permita tener una minoría de bloqueo", asegura.

Marine Le Pen sufrió una "humillación pública" en las presidenciales de 2017, pero desde entonces "cambió completamente el Frente Nacional, cambió el nombre a Agrupación Nacional [...] La carrera hacia las presidenciales francesas de 2022 puede por fin empezar", afirma.

Bannon también dijo haber "felicitado" el domingo por la noche a Nigel Farage, cuyo partido pro-Brexit quedó primero en Gran Bretaña, y que considera como posible futuro primer ministro de su país.

