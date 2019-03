Los eslovacos votaban el sábado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que podrían llevar a la cabeza del Estado a una abogada liberal ambientalista, muy crítica de un gobierno en dificultades tras el asesinato de un periodista hace un año que desató enormes manifestaciones.

Los colegios electorales abrieron a las 06H00 GMT y cerrarán a las 21H00 GMT.

La propia abogada ambientalista Zuzana Caputova, de 45 años, participó en las manifestaciones por el asesinato del periodista Jan Kuciak el año pasado, un crimen que provocó una crisis política en este país de 5,4 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

Los sondeos sitúan a esta candidata, vicepresidenta del partido Eslovaquia Progresista, sin representación en el Parlamento, por delante de Maros Sefcovic, 52 años, vicepresidente de la Comisión Europea, respaldado por el partido en el poder Smer-SD.

Con el apoyo del presidente saliente Andrej Kiska, Caputova aboga por "luchar contra el mal" y restablecer la confianza en el Estado.

"He votado por Zuzana Caputova. Conozco a todos los demás candidatos, no me gustan. No veo en ellos potencial para hacer algo mejor que lo que tenemos ahora" declaró a la AFP Katarina, una economista de 42 años.

"Caputova atrae a quienes tienen horror de la corrupción y están descontentos con un gobierno que, según ellos, piensa más en sí mismo que en los intereses de los ciudadanos", dice a la AFP Kevin Deegan-Krause, experto de Europa central de la Universidad Wayne State en Détroit.

Por su lado, su adversario "Sefcovic apela a quienes están satisfechos con el progreso de un país que, según varios indicadores, no ha tenido malos resultados en la última década", agrega.

Este candidato, que se presenta bajo el eslogan "Siempre por Eslovaquia", ha prometido reforzar las ventajas sociales para las personas mayores y para las jóvenes familias.

Otros 11 candidatos están en liza en estas elecciones, pero ninguno de los 13 aparece con posibilidades de ganarlas en la primera vuelta. La segunda vuelta se celebrará el 30 de marzo.

El presidente eslovaco no gobierna pero ratifica los tratados internacionales y nombra a los más altos magistrados. También es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene derecho de veto.

- Millonario imputado -

El jueves, a dos días de los comicios, la fiscalía reactivó el caso Kuciak al inculpar al empresario Marian Kocner --que podría estar vinculado al partido gubernamental Smer-SD-- de ordenar presuntamente el asesinato del periodista.

Jan Kuciak y su pareja Martina Kusnirova fueron asesinados en su casa en febrero de 2018. El periodista iba a publicar un informe sobre las supuestas relaciones entre políticos eslovacos y la mafia italiana, y también sobre fraudes a los fondos agrícolas europeos. En sus artículos, habló, entre otros, de Marian Kocner, dueño de varias empresas inmobiliarias.

La ola de indignación que recorrió todo el país provocó la dimisión del primer ministro Robert Fico, que sigue siendo sin embargo jefe del Smer-SD y aliado próximo del actual primer ministro, Peter Pellegrini.

El año pasado, cuatro personas fueron encausadas por este asesinato. Con la imputación de Marian Kocner, "las autoridades quizá quieren mostrar que el Estado funciona eficazmente, para ayudar a Sefcovic a ganar puntos", opina Grigorij Meseznikov, analista basado en Bratislava.

Neuer Inhalt Horizontal Line