El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 17 de octubre de 2018 12:14 17 de octubre de 2018 - 12:14

La desaparición del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi ha llevado a empresas y medios de comunicación internacionales a anular su participación en una importante conferencia económica en Arabia Saudita.

Esta conferencia, organizada por el fondo soberano saudí, está prevista entre el 23 y el 25 de octubre e iba a ser un evento para mejorar la imagen del país y presentar las reformas económicas del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, considerado el hombre fuerte de Arabia Saudita.

La conferencia, llamada Future Investment Initiative, se ha visto afectada por la desaparición de Khashoggi, que podría haber sido asesinado cuando visitó el consulado de Estambul el pasado 2 de octubre.

El viernes pasado la web del congreso anunciaba la participación entre otros del secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

Pero la oficina de Lagarde anunció el martes que aplazaba su viaje a Medio Oriente, que incluía la conferencia en Riad.

Esta es la lista de anulaciones hasta el momento:

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

-- Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

FINANZAS

-- John Flint, director general de HSBC

-- Tidjane Thiam, director general de Crédit Suisse

-- Ajay Banga, consejero delegado de MasterCard

HSBC, Credit Suisse y MasterCard están entre los ocho "socios estratégicos" de la conferencia, igual que Siemens, cuyo consejero delegado, Joe Kaeser, mantiene de momento su presencia.

-- Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan Chase

-- Larry Fink, consejero delegado de BlackRock

-- Stephen Schwarzman, consejero delegado de Blackstone

-- Bill Winters, director general de Standard Chartered

-- Jean Lemierre, presidente de BNP Paribas

-- Frédéric Oudéa, director general de Société Générale

INDUSTRIA / TECNOLOGÍA

-- Bill Ford, presidente ejecutivo de Ford

-- Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber

-- Richard Branson, millonario británico fundador del grupo Virgin

-- Ariana Huffington, directora de "Thrive Global"

-- Diane Greene, responsable de la división "cloud" de Google

MEDIOS

-- Bob Bakish, consejero delegado de Viacom

Varios grupos de medios (CNN, Bloomberg, The Economist, The New York Times, CNBC o The Financial Times) también anularon la participación de sus dirigentes o periodistas en las mesas redondas de la conferencia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook