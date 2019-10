La ministra de Defensa española, Margarita Robles, calificó el sábado de "inaceptables" las "amenazas" del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de que estaría dispuesto a permitir la llegada de millones de refugiados sirios a las fronteras europeas.

"Pronunciamentos como el de Erdogan no son aceptables", declaró la ministra a Televisión Española durante las celebraciones de la Fiesta Nacional. "No nos van a encontrar en una escalada bélica que no compartimos", añadió.

Turquía lanzó el miércoles una ofensiva para expulsar a las milicias kurdas del norte de Siria y establecer en la región una zona de seguridad de unos 30 km de ancho.

Las operaciones militares han causado decenas de muertes y el éxodo de unas 100.000 personas, que han huido hacia el sur de la región, según Naciones Unidas.

La guerra civil siria se inició en 2011 y se convirtió poco a poco en un conflicto regional y luego internacional. Turquía acoge en la actualidad unos 3,6 millones de refugiados del país vecino.

El presidente turco ha rechazado hasta el momento todas las presiones para interrumpir su ofensiva, y el jueves advirtió además que estaba dispuesto a abrir las fronteras.

"¡Oh Unión Europea, entra en razón! Lo digo de nuevo: si ustedes intentan presentar nuestra operación como una invasión, abriremos las puertas y les enviaremos 3,6 millones de migrantes", dijo el mandatario.

Turquía asegura que además de expulsar a los kurdos, está dispuesta a enviar a los sirios que acoge de vuelta a su país, hacia la zona de seguridad que quiere crear.

