La noticia de que el representante especial para Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump renunció repentinamente no provino de una destacada redacción de prensa de Washington o Nueva York, sino de un estudiante de periodismo de 20 años.

Andrew Howard, jefe de redacción del diario estudiantil The State Press de la Universidad estatal de Arizona, dio a última hora del viernes la primicia de que Kurt Volker había renunciado a su cargo en el Departamento de Estado luego de que el Congreso le ordenara testimoniar en una investigación de impeachment contra Trump.

"No abordé esta historia de forma diferente a cualquier otra", dijo Howard a The New York Times el sábado.

Agregó que estaba buscando un enfoque local para una noticia importante como la investigación abierta por el Congreso contra Trump, y Volker es el director del Instituto de Seguridad Nacional que maneja la universidad.

Un funcionario de la facultad le dijo a Howard que el diplomático había renunciado a su cargo en el gobierno.

"No estoy seguro que esperáramos obtener la primicia", indicó.

De hecho, Howard se encontraba en su otro trabajo como pasante en el diario Arizona Republic cuando consiguió la noticia que fue seguida por decenas de medios de prensa.

Un denunciante acusó a Trump de presionar al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky para que le consiguiera información para enchastrar al exvicepresidente y primero en la interna demócrata por la investidura presidencial para las elecciones de 2020, a las que Trump se postula a la reelección.

Volker supuestamente se reunió con altos funcionarios ucranianos para ver cómo manejar los pedidos de Trump a Zelensky.

Comités de la Cámara de Representantes, donde los demócratas ostentan mayoría, ordenaron a Volker presentarse el próximo jueves para responder a sus preguntas.

