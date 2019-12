Miles de personas manifestaron nuevamente este martes en Argel contra el régimen, a pesar del duelo nacional decretado tras la muerte del poderoso general Ahmed Gaid Salah.

Los estudiantes mantuvieron su manifestación semanal -la 44ªconsecutiva- a pesar del duelo nacional de tres días, decretado a raíz de la repentina muerte del jefe de estado mayor del ejército.

A diferencia de días anteriores, no hubieron consignas ni carteles dirigidos directamente contra el difunto en las manifestaciones del "Hirak", el poderoso movimiento popular de protesta que agita a Argelia desde el 22 de febrero pasado.

Además, los manifestantes parecían menos numerosos que los martes anteriores. En las redes sociales, había rumores sin fundamento afirmando que se había cancelado la marcha estudiantil. El dispositivo policial también se aligeró y el cortejo avanzó en calma. La policía dispersó la caravana a primera hora de la tarde.

Jefe del estado mayor del ejército argelino desde 2004, el general Gaid Salah murió el lunes por la mañana, a los 79 años, de un ataque al corazón.

En abril, tras la dimisión del presidente Abdelaziz Buteflika, con la esperanza de calmar al "Hirak", el general Gaid Salah ejerció el poder abiertamente.

El gobierno eliminó rápidamente las reivindicaciones de los manifestantes y, paralelamente, intensificó la represión de las protestas con detenciones y encarcelamientos.

"La muerte de Gaid Salah no cambia nada" para el Hirak, explicaron varios jóvenes a la AFP. "No manifestamos contra una persona, sino contra un sistema", precisó Kahina, de 22 años, estudiante de biología. Sin embargo, "acordamos que no habría consignas o carteles anti Gaid por respeto a los muertos", añadió.

Imene, de 20 años, también subrayó que las reivindicaciones de los estudiantes no estaban en su contra (Gaid Salah), sino en contra del sistema vigente.

Sin embargo, los lemas seguían dirigidos contra el alto mando militar, estructura opaca que dirige de manera más o menos abierta, según los periodos, a Argelia desde su independencia, en 1962. "Un Estado civil y no militar", "Los generales a la basura, y Argelia tendrá su independencia", clamaban los manifestantes.

"Paz para su alma, pero no por ello se perdona" que el general Gaid Salah "se haya posicionado contra el Hirak organizando la presidencial del 12 de diciembre", a la que el movimiento se opuso categóricamente, comentó Lamia, otra estudiante de biología.

El General Gaid Salah falleció cuatro días después de la toma de posesión del nuevo presidente, Abdelmadjid Tebboune, cercano al expresidente Buteflika.

Tebboune fue elegido en una votación presidencial en la que los electores se negaron en gran medida a votar. La oposición consideró que era un medio para que el régimen se regenerara.

El funeral de Ahmed Gaid Salah tendrá lugar el miércoles, anunció este martes la presidencia argelina. Sus restos serán expuestos durante la mañana en el Palacio del Pueblo para que la población pueda rendir un último homenaje, según la misma fuente.

El general Gaid Salah será enterrado después de la oración del Dohr (12H00 GMT) en la Plaza de los Mártires del cementerio Al Alia (este de la capital), donde están enterrados los expresidentes y otras altas personalidades argelinas.

