Miles de personas manifiestan nuevamente el martes en Argel contra el régimen, a pesar del duelo nacional decretado tras la muerte del poderoso general Ahmed Gaid Salah.

Los estudiantes mantuvieron su manifestación semanal -la 44ªconsecutiva- a pesar del duelo nacional de tres días, decretado a raíz de la repentina muerte del Jefe de Estado Mayor del ejército.

A diferencia de día anteriores, no hay consignas ni carteles dirigidos directamente contra el difunto en las manifestaciones del "Hirak", el poderoso movimiento popular de protesta que agita a Argelia desde el 22 de febrero.

Jefe del Estado Mayor del ejército argelino desde 2004, el General Gaid Salah murió el lunes por la mañana, a los 79 años, de un ataque al corazón.

En abril, tras la dimisión del presidente Abdelaziz Buteflika, con la esperanza de calmar al "Hirak", el General Gaid Salah ejerció el poder abiertamente.

El gobierno eliminó rápidamente las reivindicaciones de los manifestantes y, paralelamente, intensificó la represión de las protestas con detenciones y encarcelamientos.

"La muerte de Gaid Salah no cambia nada" para el Hirak, explican varios jóvenes a la AFP. "No manifestamos contra una persona, sino contra un sistema", precisa Kahina, de 22 años, estudiante de biología. Sin embargo, "acordamos que no habría consignas o carteles anti Gaid por respeto a los muertos", añade.

Imene, de 20 años, también subraya que las reivindicaciones de los estudiantes no están en su contra (Gaid Salah), sino en contra del sistema vigente.

Sin embargo, los lemas siguen dirigiéndose contra el alto mando militar, estructura opaca que dirige de manera más o menos abierta, según los períodos, a Argelia desde su independencia en 1962. "Un estado civil y no militar", "Los generales, a la basura y Argelia tendrán su independencia", claman los manifestantes.

