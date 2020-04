Los líderes de la Unión Europea abordan este jueves en una cumbre los efectos devastadores de la guerra contra el nuevo coronavirus, una pandemia que vino para quedarse largo tiempo, en palabras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las cifras de contagios y de enfermos en situación crítica, bajan lentamente por todo el continente europeo, y algunos gobiernos han empezado a aflojar la presión interna, levantando las medidas de confinamiento.

Pero esa tensión entre apertura y precaución, durará meses, según los expertos, o hasta incluso un año, reconoció el gobierno británico el miércoles.

El coste económico y social no espera, sin embargo: Europa, con más de 111.000 muertos, verá además desplomarse su Producto Interior Bruto (PIB) hasta en un 7,1% en 2020, según el Fondo Monetario Internacional.

La crisis pone a prueba las costuras del proyecto europeo, que para los países del sur aprieta excesivamente.

Para los países del norte, que concedieron en la última gran crisis de 2008 la creación de un mecanismo de rescate, las herramientas son suficientes para capear el temporal.

La canciller alemana Angela Merkel dijo que su país está dispuesto, "en un espíritu de solidaridad", a hacer "contribuciones mucho más importantes" al presupuesto de la UE.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió este jueves contra "actuar demasiado poco y demasiado tarde".

- Balances mortíferos -

El Reino Unido, que fue uno de los países que empezó tarde con las medidas de confinamiento, reportó una caída de los decesos este jueves, 616, y ya está cerca del umbral de los 19.000.

Suecia, que ensayó una política suave para no encerrar a su población, superó los 2.000 muertos en la jornada.

"No se equivoquen: tenemos un largo camino por recorrer. Este virus estará con nosotros durante mucho tiempo", habñia declarado el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los dramas de la pandemia siguen aflorando en silencio en una Europa vacía, donde nueve de cada diez aviones dejaron de volar en marzo.

En Milán, la ciudad italiana más afectada (13.000 muertos en la región lombarda) las autoridades empezaron este jueves a enterrar decenas de cuerpos no reclamados.

"Esta no es una fosa común, es un espacio totalmente dedicado a las personas que lamentablemente murieron sin tener familiares cercanos", explicó Roberta Cocco, asesora de la alcaldía de Milán.

La pandemia está siendo además "una tragedia inimaginable" en las residencias de ancianos, recordó un responsable para Europa de la OMS, Hans Kluge.

- La presión en EEUU -

En Estados Unidos, la presión del confinamiento es aún más fuerte. En un país con 26 millones de desempleados, y con fuertes disparidades de un estado a otro, en términos de contagios o muertes, la impaciencia y el nerviosismo crecen.

El gobernador de Georgia, decidió reabrir a partir del viernes los salones de tatuaje o los gimnasios. El lunes también lo harán los cines y restaurantes, con estrictas medidas sanitarias.

La medida suscitó reticencias incluso del presidente Donald Trump, impaciente para volver a poner en marcha la economía, pero que expresó su "profundo desacuerdo" con el gobernador de este estado del sur del país.

"Es demasiado pronto, pueden esperar todavía un poco", dijo Trump. Estados Unidos tiene 46.583 muertos por coronavirus, la cifra más alta de todo el mundo.

- Saqueos en Venezuela -

En América Latina y el Caribe ya hay unos 6.000 muertos y más de 120.000 contagios.

En Brasil se superaron los 45.000 casos con más de 2.900 muertes.

"El epicentro de la epidemia se está moviendo de Europa hacia las Américas, lo que nos ha dado tiempo de prepararnos para lo que viene", dijo Cristian Morales, representante en México de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) "Estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región, y en México", agregó.

En Venezuela, la crisis de coronavirus encarece aún más los bienes de primera necesidad. Muchos venezolanos pasan serias dificultades y se están registrando protestas, como la ocurrida el miércoles en la pequeña localidad de Cumanacoa, en el este del país, donde hubo siete heridos.

"La gente se lanzó a las calles a saquear (...). No se puede estar en cuarentena pasando necesidad", comentó a la AFP Domingo Sánchez, un técnico de telefónos celulares.

Mientras tanto la pandemia sigue provocando una crisis económica mundial que según el Fondo Económico Internacional (FMI)) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) será la peor desde 1945.

A las afueras de Madrid, en el vecindario de Puente de Vallecas, zona modesta y obrera donde viven muchos migrantes que han perdido su trabajo por la pandemia, el empobrecimiento de los vecinos es ya una realidad.

"Cuidaba a una señora de 92 años", explica Gloria Corrales, empleada doméstica colombiana de 50 años. "Me puse enferma de una gripe, era una gripe banal, pero me dijeron que no volviese, tenían miedo a que la contaminase", recuerda.

Además, el vecindario es uno de los más afectados por el coronavirus en la región de Madrid, ya que el confinamiento en vigor es difícil de aplicar en apartamentos pequeños donde viven muchas personas que han seguido yendo a trabajar en transporte público por realizar tareas consideradas "esenciales".

El coronavirus también afectará al mes de ayuno y oración musulmán del ramadán, que en algunos países empieza este jueves y en otros el viernes.

Será un "ramadán en privado, lejos los unos de los otros y lejos de las mezquitas", dijo Taulant Bica, uno de los responsables de la comunidad musulmana en Albania.

