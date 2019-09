"Incomprensible" y "horroroso" fueron algunos de los calificativos empleados el jueves por los evacuados de la región de la central nuclear de Fukushima, decepcionados y furiosos ante la sentencia que absovió a tres exdirigentes de Tepco acusados de negligencia ante el riesgo de tsunami.

"¡No me lo puedo creer!" vociferó una mujer en la sala de audiencias cuando el tribunal de Tokio pronunció el veredicto. Su grito reflejaba el sentimiento de otros cientos de ciudadanos que permanecían fuera del tribunal.

"Esto es extremadamente frustrante", dijo Ayako Oga, que fue evacuada de Fukushima a la región de Niigata (noroeste) tras el desastre del 11 de marzo de 2011.

"Es incomprensible", comentó una mujer mayor, con la voz entrecortada. "En ocho años y medio, muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, su tierra natal y siguen desplazadas e incapaces de decidir dónde vivir", prosiguió.

"No puedo estar más enojado", reaccionó por su parte un hombre que huyó de Fukushima después de la catástrofe. "No podemos recuperar nuestra vida normal", añadió. "Los que estaban a la cabeza de la empresa en ese momento deben ser condenados".

Todos coinciden en que la ausencia de culpables les impide hacer su duelo por lo ocurrido.

Akihiro Yoshidome, un activista antinuclear de Tokio, de 81 años de edad, expresó su sorpresa por la decisión del tribunal. "Me había preparado para no obtener una victoria completa, pero esto es demasiado horrible", declaró a la AFP. "Esto demuestra que los tribunales japoneses no representan los intereses de la gente".

- Un riesgo difícil de predecir -

La sentencia en primera instancia dictada el jueves no pone necesariamente fin al proceso y las partes civiles desean que se presente una apelación. Para los demandantes y sus partidarios, el juicio de los antiguos dirigentes de Tepco, la compañía que operaba la central nuclear de Fukushima, es la única oportunidad de ver a personas físicas juzgadas penalmente por el accidente nuclear que obligó a más de 150.000 habitantes a abandonar sus hogares.

El caso era complicado y en dos ocasiones los fiscales se negaron a entablar una acción judicial ya que las pruebas eran demasiado frágiles. Finalmente, unma acusación ciudadana obligó a la fiscalía a actuar.

La denuncia hacía referencia a una pregunta específica: ¿Fueron los dirigentes de Tepco negligentes al no tomar medidas adicionales frente ante un riesgo de tsunami que podía superar la capacidad de resistencia de la central de Fukushima Daiichi, situada al lado del mar, a 220 km en el noreste de Tokio?

¿Es esta falta de medidas adicionales la causa de la gravedad del accidente y de las muertes durante la evacuación?. Para los demandantes, los responsables deberían haber actuado sobre la base de estudios que mencionaban el riesgo de un tsunami de 15 metros.

Sin embargo, el tribunal consideró que era difícil prever ese escenario. Antes de conocer el veredicto, el juez subrayó que no había consenso entre los expertos sobre el riesgo elevado de que se produjera un tsunami de tal magnitud.

