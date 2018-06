El expresidente panameño Ricardo Martinelli al ser escoltado hasta el avión en el que fu extraditado de Estados Unidos a Panamá, el 11 de junio de 2018 en el aeropuerto Opa Locka, cerca de Miami Martinelli is being extradited back to Panama on political espionage and corruption. Martinelli, 66, has another dozen cases pending that range from the misappropriation of public funds to the sale of pardons.

