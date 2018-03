El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Facebook vio desplomarse su acción en Wall Street el lunes, sacudida por una avalancha de críticas dentro y fuera de Estados Unidos tras conocerse que una empresa británica vinculada a la campaña electoral del presidente Donald Trump recopiló y usó datos de millones de usuarios.

A ambos lados del Atlántico surgieron pedidos de investigación después de que Facebook suspendiera por reportes de uso indebido de datos a Cambridge Analytica (CA), una firma británica contratada por la campaña de Trump en 2016.

La senadora demócrata Amy Klobuchar y el republicano John Kennedy pidieron que el jefe de Facebook Mark Zuckerberg comparezca ante el Congreso, junto con los directores ejecutivos de Google y Twitter.

Los dos legisladores consideraron que ambas compañías "acumularon cantidades de datos personales sin precedentes" y que la falta de supervisión "genera preocupaciones sobre la integridad de las elecciones estadounidenses, así como sobre los derechos de privacidad".

El senador Ron Wyden le pidió a Facebook que brinde más información sobre lo que calificó como un "preocupante" uso de datos privados que podrían haberse utilizado para influir en los votantes. Wyden dijo que quiere saber cómo CA usó las herramientas de Facebook para tener "perfiles psicológicos detallados contra decenas de millones de estadounidenses".

En Europa, el parlamentario británico Damian Collins, presidente de la comisión que trata los temas digitales, pidió explicaciones a Facebook y a CA.

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourova, dijo que el uso indebido de los datos de Facebook por parte de una firma política sería "horrible" si se confirma y anunció que abordará el tema esta semana en Washington.

- Acción cae 6,77% -

En la Bolsa de Nueva York, la acción de Facebook cayó fuertemente el lunes (-6,77%, a 172,56 dólares), en medio de temores de que la controversia aumente la presión por reglas más estrictas sobre el uso de datos, corazón del modelo de negocios del gigante de las redes sociales.

Para Brian Wieser, de Pivotal Research, estas revelaciones evidencian "problemas sistémicos en Facebook". Aunque no deberían tener un impacto inmediato en las finanzas de la red social, "refuerzan" los "riesgos", dijo.

Según una investigación de los diarios The New York Times y The Observer, CA pudo crear perfiles psicológicos en 50 millones de usuarios de Facebook usando una aplicación de predicción de personalidad descargada por 270.000 personas, pero también recogió datos de amigos de los usuarios.

En una declaración, CA negó "enérgicamente" un uso indebido de datos de Facebook para la campaña de Trump.

Facebook, por su parte, anunció que la firma de seguridad informática Stroz Friedberg examinará cómo se produjo la filtración de datos y garantizará que todos los datos se destruyeron. "Si estos datos aún existen, sería una grave violación de las políticas de Facebook", dijo en un comunicado.

El New York Times afirma que todavía existen copias de los datos obtenidos por CA.

Facebook también dijo que el psicólogo de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan, que desarrolló la aplicación para recopilar los datos, también acordó cooperar. CA no está vinculada a la Universidad de Cambridge pese a llevar ese nombre.

Jennifer Grygiel, especialista en redes sociales de la Universidad de Syracuse, dijo que las revelaciones aumentarán la presión para regular Facebook y otras empresas de redes sociales, actualmente bajo escrutinio por permitir la propagación de desinformación por parte de fuentes dirigidas por Rusia.

"La autorregulación no está funcionando", explica. "Me pregunto cuánto debe empeorar esto para que nuestros reguladores intervengan y hagan responsables a estas compañías".

- "Gran impacto" -

Para algunos analistas esto plantea una crisis existencial para Facebook debido a cómo reúne y utiliza datos sobre sus 2.000 millones de miembros.

"Que Facebook parezca no diferenciar entre vender zapatillas y vender un programa presidencial es un gran problema", dijo Daniel Kreiss, profesor de medios y comunicación de la Universidad de Carolina del Norte.

Facebook y otros grupos tecnológicos pronto tendrán que lidiar con nuevas leyes de datos privados, como la regulación general de protección de datos de la Unión Europea en mayo, señaló David Carroll, profesor de la Parsons School of Design.

"Facebook y Google tendrán que pedirles a sus usuarios más permisos para usar sus datos", dijo. "Y mucha gente se negará, así que creo que esto tendrá un gran impacto en estas compañías", agregó.

Una investigación encubierta del Canal 4 británico mostró que directivos de CA se jactaron de poder atrapar a políticos en situaciones comprometedoras con sobornos y trabajadoras sexuales ucranianas, y difundir información errónea a través de internet.

Los directivos de CA afirmaron haber trabajado en más de 200 elecciones en todo el mundo, desde Argentina y República Checa, hasta India y Kenia.

CA negó el reporte de Canal 4.

