El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 7 de junio de 2018 18:57 07 de junio de 2018 - 18:57

Manifestantes en Argentina sostienen carteles que dicen "No al FMI" durante una protesta en Buenos Aires el 1 de junio de 2018, para protestar contra las conversaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) espera reunirse "pronto" para decidir un programa para Argentina que negocia desde hace un mes con el gobierno de Mauricio Macri, dijo el jueves un portavoz de la institución.

"Consideramos que las conversaciones están muy avanzadas y esperamos que nuestra junta ejecutiva se reúna pronto para tratar la solicitud de Argentina de acceso excepcional a recursos del FMI", dijo en rueda de prensa el director de comunicaciones del FMI, Gerry Rice.

Añadió que las discusiones "van bien", pero dijo no tener ni fecha específica de la reunión, ni detalles o monto del préstamo.

Consultado sobre si el acuerdo estaría técnicamente listo y solo esperando luz verde, Rice dijo: "El acuerdo no se concreta hasta que se anuncie".

"Debemos esperar a que concluyan las conversaciones", subrayó, precisando que del lado de las autoridades argentinas tiene que haber aval, y del lado del FMI tiene que reunirse el directorio para debatirlo.

Rice también dijo que se espera que Christine Lagarde, directora ejecutiva del FMI, y Macri se reúnan en Charlevoix, Canadá, al margen de la cumbre del G7, a la que el mandatario fue invitado a participar.

El jefe de Estado argentino anunció el 8 de mayo que había solicitado un préstamo del FMI, en medio de una corrida cambiaria que depreció en más de 20% el peso y llevó elevar a 40% la tasa de interés y a inyectar al mercado unos 11.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central.

La economía argentina, tercera de América Latina, está jaqueada por una inflación que supera el 20% anual y un déficit fiscal de 3,9% que el gobierno quiere cortar con reducciones de gastos y del endeudamiento.

"Esperamos que la economía argentina esté en una posición más sólida después del acuerdo con el FMI", dijo Rice.

En Buenos Aires, el ministro argentino de Hacienda, Nicolás Dujovne, designado coordinador económico para liderar un ajuste fiscal y negociar un auxilio financiero del FMI, afirmó que se están afinando los "últimos detalles" del préstamo.

"Va a haber novedades en las próximas horas y hasta tanto no ocurra no puedo dar precisiones. No puedo decir si va a ser hoy (7 de junio). Estamos muy cerca, trabajando en los últimos detalles", declaró a periodistas en la Casa Rosada, sede de la Presidencia.

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, insistió el lunes en que será el propio gobierno argentino quien defina el programa económico que se comprometerá a aplicar para acceder a ese préstamo.

En Argentina, un acuerdo con el FMI es rechazado por cerca de 75% de la población, que vincula al organismo multilateral con las etapas de peor crisis económica y social del país, según las encuestadoras.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook