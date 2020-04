Los estudiantes chinos que retornan del extranjero para escapar de la pandemia de coronavirus se encuentran con un frío recibimiento en el país y son vistos como ricos, malcriados y potencialmente contaminados.

El número de casos registrados oficialmente en China ha disminuido de forma espectacular en el último mes, pero el país ahora adopta medidas drásticas para tratar de detener una segunda ola de infecciones traídas del extranjero.

Con la mayoría de los vuelos internacionales cancelados y el veto al ingreso al país de prácticamente todos los extranjeros, la gran mayoría de los retornados son ciudadanos chinos, incluidos muchos estudiantes.

La situación ha suscitado tensiones en torno a los privilegios en la sociedad china, sobre todo en las redes sociales donde se tachado a los estudiantes que regresan como ingratos e incluso peligrosos. En algunos casos, se ha señalado su conducta irresponsable.

"En este momento, la opinión pública en China es muy hostil hacia los estudiantes chinos en el extranjero, y las instalaciones de cuarentena allí son más o menos buenas", dijo Hestia Zhang, una estudiante de maestría en la Universidad de Yale.

Ella decidió permanecer en autoaislamiento en su campus en lugar de regresar, a pesar de que Estados Unidos ahora representa casi una cuarta parte de las infecciones mundiales registradas.

"También hay muchos riesgos en el viaje a casa, así que mejor quedarme aquí y esperar", dijo a AFP.

En cambio, Cathy, quien aterrizó en China el martes por la mañana, se resigna al hecho de que puede encontrarse con situaciones desagradables. Usando su nombre en inglés para ocultar su identidad, dijo que "no tenía más remedio que soportarlo".

Casi la mitad de los 800 casos de virus importados a China son estudiantes extranjeros, según Pekín. La mayoría de los retornados tienen que pasar dos semanas en aislamiento en hoteles.

Un video de un estudiante que intentó escapar de su alojamiento en cuarentena en la ciudad de Qingdao (este) ha provocado un gran revuelo en internet.

- "Miserables desagradecidos" -

También suscitaron indignación las imágenes de una mujer en cuarentena que exigía agua mineral embotellada a los trabajadores de las instalaciones en Shanghái.

"Se aprovechan bien de su país, pero se vuelven contra la patria cuando ya no la necesitan. No tenemos que repatriar a esta gente", escribió un internauta, obteniendo miles de "me gusta" en las redes sociales.

Existe una creencia generalizada de que los estudiantes internacionales se ven a sí mismos como superiores a sus conciudadanos, explica Yik-Chan Chin, profesora de medios y comunicaciones en la Universidad Xi'an Jiaotong-Liverpool.

Y esto se agrava con la percepción de riqueza y de que suelen poseer otras nacionalidades, añade.

La gran mayoría de los 1,6 millones de estudiantes fuera de China todavía están en el extranjero, según el ministerio de Educación.

Muchos quieren regresar pero no pueden pagar los precios astronómicos de los boletos y tampoco quieren arriesgarse a contagiarse durante el trayecto, con múltiples escalas.

Pekín fletó un vuelo chárter el lunes para rescatar a unos 200 estudiantes que quedaron varados en Etiopía después de que sus vuelos de transferencia a China fueron cancelados en el último minuto, y otro despegó el jueves para traer a los estudiantes de regreso del Reino Unido.

"Espero que aquellos a quienes estamos repatriando sean concienzudos y patrióticos, y no un grupo de miserables desagradecidos que odian a China y que sólo están preocupados por vivir una vida de lujo", se quejó un internauta.

No obstante, no todo es odio y hubo cierta gratitud hacia muchos estudiantes extranjeros que donaron suministros médicos cuando la epidemia irrumpió en el gigante asiático.

"¿Quién vació a nivel global los estantes de supermercados de suministros de protección y los envió de regreso a China? ¡Estudiantes internacionales!" escribió el director de cine Lu Chuan en la red social Weibo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram