En un nuevo giro de la interminable crisis política en Israel, el presidente Reuven Rivlin otorgó en la noche del lunes 48 horas extras al primer ministro Benjamin Netanyahu y su rival Benny Gantz para formar un gobierno de "unidad y emergencia" contra el coronavirus.

Poco después del final del mandato de Gantz para formar un gobierno, a la medianoche (9:00pm GMT del lunes), el presidente dio luz verde a una solicitud conjunta de los dos líderes políticos y les otorgó plazo hasta la medianoche del miércoles para acordar un gobierno de unidad y poner fin a la más extensa crisis política en la historia moderna de Israel.

Gantz, un exgeneral que se convirtió en jefe del partido centrista Kahol Lavan (Azul y Blanco, los colores de la bandera israelí), había obtenido el mandato de formar el próximo gobierno después de las elecciones legislativas del 2 de marzo, terceras en menos de un año y que en teoría finalmente abriría una vía de solución a la crisis política.

Dejando momentáneamente de lado su plan para convertirse en Primer Ministro, Gantz había causado sorpresa al anunciar a fines de marzo su intención de formar un gobierno con su rival Netanyahu, para dotar a Israel de un gobierno de urgencia.

Pero las discusiones entre los dos campos no habían terminado al vencerse el plazo inicial para un acuerdo, la medianoche del lunes.

- "La hora de la verdad" -

Justo antes del final del mandato, los dos campos solicitaron conjuntamente una extensión excepcional del presidente para poder continuar sus conversaciones. Poco después de la medianoche, cuando el mandato de Gantz había expirado, Rivlin accedió a pedido de los dos líderes partidarios.

"En la reunión de esta tarde entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder de Kahol Lavan, Benny Gantz, se logró un progreso significativo hacia la formación de un gobierno nacional de emergencia", expresaron las dos partes en un comunicado conjunto.

Ambas partes "acordaron reunirse de nuevo mañana (martes) por la mañana en presencia de los equipos de negociación", añadieron en la nota.

"Netanyahu, hemos llegado a la hora de la verdad. Los israelíes esperan que dejemos de lado nuestras diferencias y trabajemos juntos por ellos (...) La historia no nos perdonará si no tenemos éxito", dijo Gantz el lunes por la noche durante un discurso televisado.

"La emergencia me obligó a abandonar mi promesa de que no me sentaré en un gobierno dirigido por Netanyahu", agregó Gantz, quien hace semanas acusó a Netanyahu de corrupción.

De hecho Netanyahu, de 70 años, ha sido acusado de corrupción en una serie de casos. Su juicio debía comenzar a mediados de marzo, pero las medidas de contención impuestas para frenar la crisis del coronavirus incluyeron el cierre temporal de los tribunales y, por lo tanto, el aplazamiento del proceso.

El lunes, la prensa israelí cuestionó la real voluntad de Netanyahu para sellar un pacto con Gantz.

De acuerdo con analistas, Netanyahu podría provocar una cuarta elección, beneficiándose de encuestas de opinión muy favorables, que coinciden con su manejo de la pandemia.

El nuevo coronavirus ha infectado a más de 11,000 personas y provocó la muerte a 116 pacientes en Israel, según los últimos informes de las autoridades sanitarias.

