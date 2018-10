El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

25 de octubre de 2018

Ghanem Almasarir, disidente saudí y estrella en YouTube refugiado en Londres cuyas burlas del príncipe heredero Mohamed bin Salmán tienen millones de visualizaciones, asegura que no se dejará intimidar por la muerte del periodista Jamal Khashoggi.

Almasarir, de 38 años, critica a la familia real saudí en Youtube, donde suma 200 millones de visualizaciones. Conocido por su humor, a veces también se pone serio hablando del régimen saudí.

"Si no les castigan, continuarán haciéndolo", dice en una entrevista a la AFP.

Almasarir y una decena de militantes alquilaron el miércoles un autobús rojo para pasar por delante de la Embajada de Arabia Saudí en Londres, en el selecto barrio de Mayfair, gritando "¿Dónde está el cuerpo de Jamal?" y acusando de asesinato al príncipe heredero.

"Si entramos, acabaremos como Jamal Khashoggi", asegura frente a la reja en la entrada del edificio. "Podrían matarnos y cortarnos en trozos", afirma Almasarir, que dice tener asilo político.

En un primer momento, Arabia Saudí dijo que Khashoggi salió vivo del consulado de Estambul, donde había entrado el 2 de octubre. Pero finalmente reconoció que murió en una operación "no autorizada" y de la que el príncipe heredero, el hombre fuerte del país, no había sido informado.

Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los occidentales, que piden una investigación.

- Miedo de salir de casa -

Durante la protesta ante la embajada, Almasir dijo a un policía que pasaba en moto. "¡Por fin la policía! No se aleje, nos podrían atacar".

"En Londres hay una importante comunidad de disidentes saudíes y ahora la mayoría tienen miedo de salir de sus casas", afirma.

El 31 de agosto, un mes antes del asesinato de Khashoggi, Almasarir fue atacado por dos hombres en pleno día delante de los grandes almacenes Harrods de Londres.

Un vídeo muestra la agresión. Según Almasarir, eran dos saudíes que querían intimidarle por sus críticas.

"Mucha gente en el mundo tienen una imagen equivocada de los saudíes. Este loco, el príncipe heredero, se vende a sí mismo a Occidente como un reformador, pero en realidad es un psicópata", asegura.

También se pregunta qué pasará con los disidentes dentro del país si los de fuera están siendo asesinados.

"Es esta la reforma que el príncipe heredero no está vendiendo, matar a gente en el consulado, cortarla en trozos e intentar acallar e intimidar todas las críticas (...) Pero no nos dejaremos intimidar porque tenemos la libertad de la palabra", añade.

Todavía quedan muchas incógnitas sobre las circunstancias de la muerte del periodista, cuyo cuerpo no ha sido encontrado.

En sus vídeos, Ghanem Almasarir se ríe del poder saudí y en particular del príncipe heredero, al que llama Osito de Peluche.

"Les critico y me río de ellos y de sus decisiones", explica. "No es un crimen, pero creo que, si me encuentra, me cortarán en trozos como a Jamal".

Almasarir espera que la presión sobre el poder saudí provocará sanciones contra el príncipe heredero. "La comunidad internacional debería imponerle sanciones y tendría que prohibirle viajar", afirma.

Según él, su público es un 94% saudí. "Los saudíes están hartos de este gobierno, no confían en él y mi programa es una voz para ellos. Lo comparten en secreto, pero espero que un día lo puedan hacer sin que sea un crimen".

