El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 21 de octubre de 2018 4:30 21 de octubre de 2018 - 04:30

El gobernante partido Ley y Justicia (conservador) lideraba el domingo las regionales en Polonia mientras la oposición de centro se imponía en la primeras vuelta de las alcaldías de las principales ciudades, de acuerdo con los sondeos tras un comicio considerado un test de cara a las europeas y legislativas de 2019.

Ley y Justicia (PiS) de Jaroslaw Kaczynski lograba 32,3 % de votos en las elecciones de consejeros regionales, seguido con 24,7 % por la Coalición Cívica, alianza del centrista Plataforma Cívica (PO) y del liberal Nowoczesna, de acuerdo con un sondeo Ipsos.

En tercer lugar el partido representante de sectores campesinos PSL lograba 16,6% mientras la agrupación antisistema Kukiz'15 lograba poco más de 6%.

Las elecciones, cuyos resultados de anunciarán a partir del martes, se desarrollaronen un contexto de tensión en torno a la controvertida reforma judicial que preocupa a la Unión Europea.

Pero mientras el gobierno llevaba la ventaja en la suma de votos a nivel nacional, las principales ciudades se volcaban por la oposición de centro. Asi en Varsovia Rafal Trzaskowski (PO), 46 años y ex diputado europeo, lograba 54,1% en la carrera a la alcaldía, lo que la daba la victoria en primera vuelta.

La oposición se imponía también en varias otras grandes ciudadanos como Lodz, Pozdam y Lublin.

Estos comicios, los primeros desde finales de 2015, son "claramente de un examen (...) para los principales partidos, que se decidirá en las grandes ciudades y a nivel de los consejeros regionales", había asegurado un politólogo de la Academia Polaca de Ciencias, Stanislaw Mocek.

Durante la campaña, los candidatos más destacados abordaron los temas tradicionales de las elecciones locales como la vivienda, los transportes públicos o la contaminación, aunque han hablado sobre todo de las grandes cuestiones nacionales e incluso internacionales.

Ley y Justicia publicó a cuatro días de las elecciones un vídeo en el que advertía a los ciudadanos de que una victoria de los liberales en las regiones o en los municipios podría provocar la llegada a Polonia de migrantes, considerados como una fuente de todo tipo de violencia.

"He viajado por Occidente", declaró Patryk Jaki, candidato del PiS a la alcaldía de Varsovia, en una entrevista. "No me gustaría que [en Polonia] tuviéramos a menudo explosiones, como en muchas ciudades de allí", dijo.

Ese argumento, el miedo a los migrantes, ya ayudó al PiS a ganar holgadamente las legislativas de 2015. Pero los sondeos anticiparon que había pocas posibilidades de que el partido gobernante logre el poder en las grandes ciudades tras la segunda vuelta de las municipales, el 4 de noviembre.

La formación conservadora sí tiene, sin embargo, una oportunidad de imponerse en las elecciones regionales, aprovechando la buena coyuntura económica y su generosa política social.

Igualmente para gobernar en las regiones, los conservadores deberán intentar formar coaliciones, tal vez con la izquierda poscomunista y el movimiento antisistema Kukiz'15 (6%). Una tarea que se presenta complicada.

El PiS dirige actualmente solamente una de las 16 regiones polacas.

- Choque con Bruselas -

El partido conservador, presidido por Jaroslaw Kaczynski, divide a la opinión pública. Sus seguidores lo consideran como un valiente defensor de los intereses polacos. Pero sus controvertidas reformas, sus métodos, que la oposición califica a menudo de inconstitucionales, y su choque con Bruselas han reforzado al electorado opuesto al PiS.

"Una palabra basta para explicar por qué no pienso votar al PiS", dice a la AFP un profesor de química de la Academia de Minas AGH de Cracovia, Leszek Czepirski. "Esa palabra es Constitución".

En su última batalla, el PiS sufrió un revés el viernes, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le ordenó al gobierno suspender "inmediatamente" parte de su reforma de la Corte Suprema.

El ejecutivo defiende, en cambio, su reforma judicial como algo necesario para luchar contra la corrupción y contra las redes heredadas de la época comunista.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook