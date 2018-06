El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 4 de junio de 2018 17:55 04 de junio de 2018 - 17:55

El guía supremo iraní, Alí Jamenei, advirtió este lunes a la Unión Europea (UE) sobre el "sueño" de creer que su país podría continuar restringiendo su programa nuclear con las sanciones económicas aún vigentes.

"Algunos países europeos (dicen esperar) que el pueblo iraní tolere seguir sujetos a sanciones (...), que abandone sus actividades en materia de energía nuclear y que continúe (observando) las restricciones" en la materia impuestas por el acuerdo sobre el programa nuclear iraní de 2015 recientemente denunciado por Estados Unidos, declaró Jamenei en un discurso en Teherán.

"Digo a esos países que deben ser conscientes que se trata de un sueño que no se concretará. El pueblo y el gobierno de Irán no tolerarán jamás tener que soportar a la vez las sanciones y las limitaciones en materia nuclear. Ello no sucederá jamás", agregó el Guía supremo en una alocución en ocasión del 29º aniversario de la muerte del fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el 8 de mayo que su país no respetaría el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, sellado en julio de 2015 en Viena por Teherán y el grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Alemania).

Esta decisión allanó el camino para restablecer las sanciones económicas estadounidenses contra Irán que habían quedado sin efecto en virtud del acuerdo.

Jamenei y varios dirigentes iraníes advirtieron en varias ocasiones que Irán incumplirá el acuerdo de Viena si no obtiene algo a cambio, en particular en lo económico.

El guía supremo fijó al 23 de mayo una serie de condiciones a los países europeos que permitan a Irán respetar el acuerdo. Pero estos tienen un margen de maniobra reducido.

El lunes, luego del discurso de Jamenei, el constructor de autos francés PSA, que regresó a Irán en 2015, anunció que se preparaba para retirarse del país en conformidad con las sanciones estadounidenses.

