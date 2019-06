El líder opositor venezolano Juan Guaidó (C) llega a la Asamblea Nacional en Caracas el 4 de junio de 2019

El líder opositor Juan Guaidó aseguró este viernes que de momento no está planteada una nueva reunión con el gobierno venezolano en Noruega, y que cualquier tentativa de diálogo debe apuntar a la salida del poder de Nicolás Maduro.

"Hoy no está planteada ninguna reunión, ni acordada ninguna reunión que no aproxime los objetivos de Venezuela", dijo Guaidó en un acto político, refiriéndose a su exigencia de que Maduro "cese la usurpación" para instaurar un gobierno transitorio que convoque a elecciones.

El jefe parlamentario, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, señaló luego a periodistas que informará "oportunamente" sobre eventuales conversaciones en Oslo, con el Grupo de Contacto de países europeos y latinoamericanos o con el Grupo de Lima.

"Si eso es así (una nueva cita en Noruega) ¿a qué vamos?: cese de usurpación y elecciones libres (...), pero hoy no está planteado porque si no aproximan a eso no sirve", subrayó.

Delegados de Maduro y de Guaidó han mantenido dos rondas de diálogos exploratorios con la mediación del gobierno noruego desde mediados de mayo: inicialmente por separado con funcionarios del país europeo y luego cara a cara entre el 27 y 29 de ese mes.

Guaidó sostuvo que sus enviados han acudido a Oslo a sabiendas de que Maduro, a quien tilda de "dictador" y acusa de llevar al país a una "catástrofe humanitaria", no actúa de "buena fe".

"Cuando vayamos a cada uno de esos espacios, alégrense, porque no es que nos sentaron, nosotros nos sentamos donde nos dé la gana, responsablemente, (ellos) se tuvieron que sentar", afirmó el opositor, quien augura que Maduro saldrá del poder este año.

Guaidó se autoproclamó presidente el 23 enero, luego de que el Legislativo -único poder en manos de la oposición- declarara ilegítimo el segundo período de Maduro alegando que su reelección fue fraudulenta.

Su decisión de aceptar la mediación noruega es criticada por un sector opositor, tras varias negociaciones fallidas en los últimos años.

Durante el acto de este viernes en Valencia (norte), matizó las diferencias en la oposición, que según el diario The Washington Post fueron criticadas por el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, la semana pasada en una reunión privada.

"En referencia a lo que decía el secretario de Estado Pompeo (...), sí, aquí ha habido diferencias, sí, claro que las hemos tenido, ¿las tenemos hoy?, gradualmente porque todos estamos unidos en una sola causa", dijo.

Guaidó también llamó a Rusia y China -junto a Cuba principales apoyos diplomáticos de Maduro- a entender que su propuesta es "mucho más constructiva" que la del líder chavista, quien según dijo no está en capacidad de honrar sus deudas con esos países.

"Bienvenidos a construir la alternativa que estamos desarrollando", lanzó el opositor, quien luego de más cuatro meses de haberse juramentado no ha conseguido quebrar el apoyo de los militares al gobierno.

