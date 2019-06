Los servicios de rescate hallaron a dos personas milagrosamente vivas entre los escombros del edificio en construcción que se derrumbó el sábado en Camboya, dejando al menos 28 muertos según el último balance.

Contra toda esperanza, los dos hombres fueron extraídos de una pila de cemento y vigas metálicas luego de dos días, se les dio oxígeno y fueron evacuados hacia ambulancias, constató la AFP. En el mismo momento, se retiraron otros tres cadáveres de los escombros.

"Oí el ruido de los socorristas, pedí auxilio pero no me escucharon", declaró uno de los supervivientes, Ros Sitha, de 41 años. "Había un cadáver a mi lado. No tenía nada para beber", afirmó a la AFP.

Su esposa, de 47 años, había dicho poco antes que no tenía "ninguna esperanza" de encontrar a su marido y su sobrino con vida. Los dos hombres indicaron sentirse débiles y con moretones, pero no sufrieron heridas graves

El primer ministro camboyano, Hun Sen, que había visitado en la madrugada del lunes el lugar del derrumbe, ocurrido en Sihanoukville, una localidad costera destino de importantes inversiones chinas, acababa de regresar cuando los socorristas escucharon el pedido de auxilio de dos hombres.

"No esperamos encontrar más sobrevivientes", había dicho unas horas antes a la AFP bajo condición de anonimato un soldado que gestionaba las operaciones en los escombros del inmueble de siete plantas, de propiedad china.

Familiares presentes en un hospital de la zona señalaron que se cree que sigue habiendo una decena de personas enterradas entre los restos del edificio, que se derrumbó la madrugada del sábado, mientras decenas de obreros dormían.

- Renuncia de gobernador -

En Camboya, uno de los países más pobres de Asía, los accidentes en las obras en construcción son habituales. Pero ante la amplitud del desastre, el gobernador de la provincia Yu Min, renunció este lunes.

Tres ciudadanos chinos y un terrateniente camboyano fueron interrogados sobre el incidente, del que el primer ministro responsabilizó a la "falta de cuidado" de la empresa constructora.

Sihanoukville era una tranquila comunidad de pescadores, pero la explosión de construcciones chinas de los últimos años atrajo a la zona, conocida por sus casinos, a numerosos turistas, lo que generó dudas sobre la velocidad de crecimiento en un país conocido por sus bajos niveles de seguridad.

Actualmente hay unos 50 casinos propiedad de ciudadanos chinos y decenas de complejos hoteleros en construcción.

Entre 2016 y 2018, el gobierno chino y empresas privadas invirtieron mil millones de dólares en la provincia de Preah Sihanouk, según estadísticas oficiales.

La embajada de China en Camboya expresó sus condolencias y respaldó que se realice una "exhaustiva investigación" sobre el papel de los tres chinos y las causas del accidente.

Se calcula que en Camboya hay unos 200.000 trabajadores de la construcción, la mayoría de ellos sin formación y que no están protegidos por los acuerdos sindicales, según la Organización Internacional del Trabajo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram