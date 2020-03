Bernie Sanders, como era previsto, ganó cómodamente las primarias demócratas en Vermont, un estado inclinado más a la izquierda del promedio de Estados Unidos y donde el senador "socialista" es muy popular.

Pero su rival Joe Biden, que reivindicó el liderazgo en la contienda demócrata por la nominación presidencial, se beneficia en este estado fronterizo con Canadá de un capital de simpatía que podría permitirle al candidato centrista conectar con una parte del ala izquierdista del partido.

Desde hace 40 años Sanders denuncia el "establishment" demócrata, y en esta campaña ha hecho del vicepresidente de Barack Obama su claro ejemplar, evocando los arreglos de Biden con los grupos de interés, Wall Street y los multimillonarios.

Pero en Vermont, los resultados aún no definitivos de la votación del "supermartes" encendieron para algunos una señal de alarma y de un regreso al pragmatismo en la carrera demócrata: Biden ganó diez estados contra tres para Sanders.

"Yo voté por Sanders", dice Bobby Lussier, de 22 años. "Personalmente estoy decepcionado pero tengo que aceptar que el resto del país se congrega alrededor de otro candidato".

Aún no deja morir a "Bernie" pero ya sabe que votará por Biden si éste gana la nominación para medirse con el presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

Lussier considera a Biden como un "político de carrera" y un "negociador", tan cercano al "establishment" demócrata que le cuesta "confiar en él".

Pero igualmente le parece una persona "encantadora" y "muy simpática", especialmente por su trágica historia personal, muy conocida en Estados Unidos: Joe Biden perdió a su primera esposa y su hija en un accidente de auto en 1972, y a uno de sus hijos, Beau, de cáncer cerebral en 2015.

Menos conciliatoria, Melanie G., de 28 años y ferozmente pro-Sanders, denuncia el "status quo" encarnado en el exvicepresidente.

Pero reconoce que, a pesar de sus meteduras de pata y sus ideas muy distintas a las suyas, Biden sería un "mal menor" frente a Trump y probablemente votaría por él si es el candidato demócrata.

- "Corazón en el lugar correcto" -

Shawnna Lea Zeranek, de 41 años y quien trabaja en una empresa de software, ya dio el paso del voto "útil", al apoyar a Biden desde el martes.

"Estoy dividida: aunque vivo en Vermont, y apoyo a Bernie, creo que no es su momento para ser presidente", explica.

"Estaba muy contenta con el gobierno de Obama, así que, aunque ha habido críticas sobre Biden, tengo fe. Pasó ocho años con un hombre que hizo un gran trabajo y pienso que él puede continuar eso".

Sobre los errores pasados de este veterano político, conocido por sus meteduras de pata y sus tropiezos con las palabras, lo relativiza.

En campaña electoral, todo el mundo "saca los esqueletos del armario". "No es el mejor momento para juzgar a alguien", dice.

"Entonces intento en concentrarme sobre lo que vi durante esos ocho años (...) todos tienen defectos, pero creo que Biden es un buen tipo", concluye.

Scott Gale, de 38 años, que dirige una empresa de publicidad en línea, también se reconcilió con la idea de votar por Biden.

Habría preferido al joven exalcalde Pete Buttigieg, pero éste abandonó la carrera el domingo, tras un resultado fatal en la primaria de Carolina del Sur, y seguidamente se unió a las filas de Biden.

Biden "no es un orador brillante (...) me gustaría mucho alguien que no cometa todas esas metidas de pata", lamenta.

Pero "creo que tiene el corazón en el lugar correcto para este trabajo (...) sus opiniones son cercanas a las mías, tiene mucha experiencia y pienso que será capaz de intentar unir el país".

Y como muchos, lo encuentra simpático.

"Cada vez que lo veo en la televisión está sonriendo, eso me gusta mucho de él (...) Cuando Trump visita las fábricas u otros lugares, siempre tiene el rostro serio. Me gusta ver al presidente sonreír de vez en cuando", reconoce.

