06 de marzo de 2018 - 10:38

Un excandidato presidencial de Corea del Sur renunció este martes a su cargo de gobernador provincial y anunció su retiro de la política, luego de que una asistente lo acusara de múltiples violaciones.

Este caso que irrumpió en plena campaña del #Metoo en Asia, parece terminar con la carrera política de Ahn Hee-jung, un hombre que el año pasado llegó a ser el segundo en la carrera por la investidura del Partido Democrático -en el poder-, por detrás del vencedor Moon Jae-in, y considerado por algunos analistas como uno de sus posibles sucesores.

Es la personalidad más importante de Corea del Sur en ser arrastrada por el movimiento contra los abusos sexuales, que como en el resto del mundo se ha hecho sentir en Corea del Sur.

Kim Ji-eun, quien se convirtió en colaboradora de Ahn para los asuntos civiles después de haber sido su asistente personal, lo acusó de haberla violado cuatro veces después de haber sido contratada en junio.

Lo peor, según contó al canal de televisión JTBC, es cuando la convocó a su oficina el 25 de febrero para disculparse por haberle hecho algún daño. En esa conversación él mencionó el movimiento #MeToo.

"Y luego me volvió a violar", declaró aguantando el llanto. La ex asistente también acusó al político de haber cometido agresiones sexuales contra otras mujeres.

"Siempre me decía que no expresara mis opiniones y que viviera a su sombra. No podía decirle que no porque sabía cuán poderoso era".

- Lapidario -

Después de esta entrevista, el Partido Demócrata en el poder expulsó a Ahn con efecto inmediato.

Unas horas más tarde, el propio político anunció su renuncia como gobernador de la provincia de Chungcheong del Sur y además su retiro de la vida pública.

"Presento mis disculpas a todo el mundo, y especialmente a la señorita Kim Ji-eun", dijo en la red social Facebook. "Le pido que perdone mis estúpidas artimañas, todo fue culpa mía".

Por su parte, la asistente Kim explicó que optó por revelar este caso porque temía por su seguridad personal. "Tengo miedo por todos los cambios que puedan ocurrir en mi vida después de estas revelaciones pero tengo más miedo aún del gobernador Ahn Hee-jung", admitió.

Se trata de una caída en desgracia espectacular para Ahn. Hasta ahora contaba con una enorme popularidad entre la juventud de izquierda gracias a su imagen que transmitía honestidad y un físico cautivador que le hizo ganarse el apodo de "EXO South Chungcheong", en referencia a una conocida banda de chicos de K-pop.

Ahn, que además era la figura "joven" en la escena política de Corea del Sur, también fue comparado con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

La función de gobernador es considerada como el mejor trampolín para una candidatura presidencial en Corea del Sur.

Este caso se produce en momentos que los conservadores aún no se recuperan del escándalo de corrupción que hizo caer a la expresidenta Park Geun-hye (2013-2017).

Justo antes de las acusaciones de la asistente, Ahn había defendido públicamente la campaña #MeToo que recorre el mundo desde octubre pasado, cuando varias reocnocidas actrices de Hollywood destaparon una serie de acusaciones de abusos sexuales contra el magnate y productor de cine Harvey Weinstein.

