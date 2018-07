El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

9 de julio de 2018

La policía británica investiga como asesinato la muerte de una mujer británica contaminada por Novichok, cuatro meses después del atentado con este agente nervioso contra el exespía ruso Serguéi Skripal.

Dawn Sturgess, una británica de 44 años, fue hospitalizada en estado grave el 30 de junio en Salisbury, igual que su pareja, un hombre de 45 años también contaminado con esta potente sustancia neurotóxica, y su muerte fue anunciada el domingo por la noche.

"La policía inició una investigación por asesinato luego de que la mujer expuesta al agente Novichok en Amesbury, en Wilstshire, falleciera el domingo 8 de julio por la noche", anunció Scotland Yard. "Fue identificada como Dawn Sturgess, de 44 años, oriunda de Durrington", añadió, confirmando por primera vez su identidad.

La primera ministra británica, Theresa May, dijo estar "horrorizada y consternada" por la muerte de Dawn Sturgess y envió sus condolencias a la familia.

"La policía y los agentes de seguridad trabajan para esclarecer rápidamente los hechos", agregó. "El gobierno aporta todo su apoyo a la población local, confrontada a esta tragedia".

"Dawn deja a su familia, sus tres hijos, y nuestros pensamientos y oraciones son para ellos en este periodo extremadamente difícil", declaró Neil Basu, jefe de la policía antiterrorista británica.

"Esta terrible noticia sólo refuerza nuestra determinación para resolver esta investigación, identificar y enjuiciar a los responsables", agregó.

Scotland Yard precisó que el hombre de 45 años también contaminado con Novichok y hospitalizado el sábado de la semana pasada en Salisbury continúa en estado crítico.

Uno de sus amigos afirmó a la AFP que se trata de Charlie Rowley y que era pareja de Dawn Sturgess.

- "Rezo por Charlie" -

Sturgess vivía en un albergue para vagabundos que fue evacuado y acordonado tras saberse que la mujer estaba contaminada, como todos los sitios donde estuvo la pareja horas antes de enfermar.

Este lunes, Corky, un sin techo escocés de 47 años, que vivió en el albergue hasta febrero, explicó a la AFP que "todos conocían a Dawn" y a su pareja.

"Eran realmente buena gente, compartían su última lata (de alcohol). Les iba bien hasta esto, nadie se merece esto, nadie", lamentó Corky.

El hombre y sus amigos creen que la pareja estaba buscando colillas cuando entró en contacto con la sustancia en el parque Queen Elizabeth de Salisbury.

"Esto le podría haber pasado a cualquiera, a mi y a mi pareja", reaccionó Ben Jordan, de 27 años, que también estuvo en el albergue. "Estamos muy, muy tristes. Rezo para que Charlie regrese".

Los dos afectados fueron ingresados en el hospital tras haber manipulado un "objeto contaminado", indicó la policía a finales de semana.

Su contaminación se produjo cuatro meses después del intento de envenenamiento con Novichok del exagente doble ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury, una ciudad situada a apenas una decena de kilómetros de Amesbury, donde las ambulancias se hicieron cargo de la pareja de británicos.

La policía no pudo establecer si el Novichok procedía del mismo lote en ambos casos.

"Los detectives trabajan lo más rápido y diligentemente posible para identifica la fuente de la contaminación, pero de momento no fue identificada", dijo la policía este domingo.

Yulia y Serguéi Skripal recibieron el alta hospitalaria tras varias semanas ingresados, al igual que Nick Bailey, el primer policía que los ayudó, quien había ingresado en el hospital en estado grave.

"Sé que esta noticia va a afectar a mucha gente, más allá de quienes conocían a Dawn", dijo Kier Pritchard, jefe de policía del condado de Wiltshire. También puede provocar un aumento de la "preocupación" de la población, añadió.

Los habitantes de Salisbury y de Amesbury ya expresaron sus temores y su incomprensión tras el anuncio de la hospitalización de la pareja y el acordonamiento de varios puntos de la ciudad.

"No podemos estar seguros de que esto no se vaya a repetir, es la segunda vez, ¿por qué no habría una tercera?", se preguntaba el viernes Madeleine Webb, de 82 años.

Londres atribuyó el intento de envenenamiento de los Skripal a Moscú, que negó cualquier tipo de implicación. El caso desencadenó una grave crisis diplomática entre el Kremlin y Occidente.

El ministro británico del Interior, Sajid Javid, anunció el domingo durante una visita a Salisbury que el gobierno británico no tenía "como proyecto actual" imponer nuevas sanciones a Rusia.

