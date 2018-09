El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 22 de septiembre de 2018 23:59 22 de septiembre de 2018 - 23:59

Irán convocó este sábado a tres diplomáticos europeos, representantes de Dinamarca, Reino Unido y Holanda, tras el atentado ocurrido durante un desfile militar en Ahvaz (oeste) que dejó al menos 29 muertos, indicó la agencia oficial IRNA.

Los embajadores danés y holandés y el encargado de negocios británico fueron partícipes de "las fuertes protestas de Irán contra el hecho de que sus respectivos países alberguen a algunos miembros del grupo terrorista que perpetró el ataque terrorista", señaló un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, citado por la agencia IRNA.

"No es aceptable que la Unión Europea no incluya en su lista negra a los miembros de esos grupos terroristas mientras que no cometan un crimen en suelo europeo", lamentó la diplomacia iraní.

El ataque del sábado, perpetrado con un fusil AK-47, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que afirmó responder a las intervenciones de Irán en la región.

"Los embajadores expresaron su profundo pesar por el incidente y prometieron transmitir todos los temas tratados a sus respectivos gobiernos", informó IRNA.

"También manifestaron la voluntad de sus países de cooperar con Irán para identificar a los autores e intercambiar información", añadió la agencia.

El ataque, que también causó 57heridos, algunos de los cuales, de gravedad, fue uno de los más mortíferos acaecidos en Irán en casi ocho años. El presidente, Hasan Rohani, prometió una respuesta "terrible".

