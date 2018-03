El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 22 de agosto de 2016 11:44 22 de agosto de 2016 - 11:44

Irán anunció este lunes la interrupción temporal de los bombardeos de Rusia en Siria a partir de una de las bases aéreas de la República Islámica, tras las críticas del Ministerio de Defensa iraní contra el aliado ruso.

El ministro Hosein Dehghan, en una entrevista televisada el domingo, criticó a Moscú por haber anunciado públicamente que utilizaba una base en Irán para llevar a cabo bombardeos en Siria, donde ayuda al régimen en su lucha contra los rebeldes.

"Naturalmente, los rusos quieren mostrar que son una superpotencia y un país influyente", pero tras este anuncio de bombardeos a partir de Irán hay una voluntad "de ponerse en primera línea, sin consideración" hacia Irán, dijo.

Los bombardeos de la semana pasada formaban parte de una "misión precisa y autorizada, y ahora ha terminado. (Los rusos) llevaron a cabo esos bombardeos y ahora se han ido" explicó el lunes en Teherán el portavoz de Exteriores, Bahram Ghasemi.

Sin embargo dejó abierta la posibilidad de otras misiones similares rusas, y que ello dependía de "la situación en la región", requiriendo siempre "nuestra autorización".

El embajador de Rusia en Teherán, Levan Dzhagaryan, dijo por su lado que todos los aparatos rusos habían abandonado la base iraní de Hamedan (noroeste), aunque precisó que nada les impediría utilizar esta base otra vez en un futuro.

"No hay motivo de preocupación. Si los dirigentes de los dos países lo consideran necesario y están de acuerdo en este tema, ello no debería plantear problema alguno" dijo, citado por la agencia rusa Interfax. "De momento, no hay más rusos en la base de Hamedan".

La semana pasada, el ministerio de Defensa ruso anunció que sus bombarderos Su-34 habían llevado a cabo ataques contra objetivos yihadistas en Siria tras haber despegado, por primera vez, del aeródromo iraní de Hamedan.

Irán y Rusia son los principales aliados del régimen sirio de Bashar al Asad en la guerra civil que devasta su país desde hace más de cinco años.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes