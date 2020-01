La hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, la multimillonaria Isabel dos Santos, negó tajantemente haber desviado fondos, y denunció que la acusación en este sentido por parte de la justicia de su país estaba "motivada políticamente".

La fiscalía general angoleña anunció el lunes que un tribunal de Luanda, encargado de investigar las sospechas de corrupción, ordenó que se congelen las cuentas bancarias y los activos de Dos Santos, presentada como la mujer más rica de África, en varias empresas angoleñas.

Según la justicia, Dos Santos es sospechosa, junto con su esposo, el congoleño Sindika Dokolo, y el empresario portugués Mario da Silva, de haber desviado más de mil millones de dólares de dinero público.

Unas acusaciones repletas "de mentiras evidentes, errores y omisiones", reaccionó el martes por la noche Isabel dos Santos.

"Esta decisión de la justicia es fruto de una orden que no fue comunicada a las partes, manifiestamente arbitraria y motivada políticamente", declaró en un comunicado la hija del ex jefe del Estado, que ya no reside en Angola.

José Eduardo dos Santos dirigió Angola durante 38 años (1979-2017). Sus detractores lo acusan de haber puesto la economía del país al servicio de un puñado de allegados suyos.

Desde que sucedió a Dos Santos, el actual presidente, el exministro de Defensa Joao Lourenço, destituyó a la mayoría de los allegados de su predecesor de la cabeza de las instituciones, de las empresas públicas y del aparato de seguridad del país, en nombre de la lucha contra la corrupción.

A finales de 2017, destituyó a Isabel dos Santos de sus funciones al frente de la poderosa compañía petrolera nacional Sonangol, que dirigió durante un año.

Lourenço también despidió al hermanastro de Isabel dos Santos, José Filomeno dos Santos, que dirigía el fondo soberano del país. Este comparece desde principios de diciembre en Luanda por actos de corrupción, en el primer juicio contra un miembro de la familia del que fuera amo absoluto del país.

