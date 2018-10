El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El Tribunal Constitucional de Chile escuchó este lunes los alegatos del recurso que mantiene suspendido el proceso de compra del 24% de la productora de litio chilena SQM por parte de la minera china Tianqi, acordando entregar su veredicto el jueves.

La audiencia era crucial para el futuro de la operación de compra mediante la cual la canadiense Nutrien vendió el 24% de su participación en SQM -una de las principales productoras de litio- a la china Tianqi, otra de sus principales actores globales, por más de 4.000 millones de dólares.

Se esperaba que el TC fallara este lunes, pero por acuerdo unánime de los cinco jueces, "la causa quedó pendiente por razones procesales" hasta la sesión extraordinaria fijada para el jueves.

Por esta razón, "la suspensión del procedimiento que se sigue ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se entiende extendida hasta esa oportunidad", indicó la resolución del TC.

El tribunal, cuyas resoluciones son inapelables, debe pronunciarse si admite o no el "requerimiento de inaplicabilidad" presentado por el Grupo Pampa, el controlador de SQM, para impugnar el acuerdo al que llegaron la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi para la venta del paquete accionario y que fue visado por el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

El Grupo Pampa -compuesto por las sociedades Pampa Calichera, Potasios de Chile y Global Mining- alega que el procedimiento "no cumplió el debido proceso" y que la operación no promueve la libre competencia, "pues autoriza que un competidor participe en la propiedad y gestión de otro competidor directo, haciéndose de su información confidencial y económicamente sensible en el mercado del litio".

Lo anterior, considerando que Tianqi es socia en Australia -en el proyecto Talison- con la estadounidense Albemarle, que compite con SQM en la explotación del litio en el Salar de Atacama, norte de Chile.

El acuerdo fue alcanzado luego de que la FNE abrió en junio una investigación para determinar si la compra de Tianqi generaba daño a la libre competencia. En sus indagaciones, FNE concluyó que la transacción podía generar efectos anticompetitivos, por lo cual acordó con la minera china una serie de medidas para mitigar efectos negativos.

