25 de octubre de 2018

El futuro de la gigantesca operación con la que la minera china Tianqi busca ingresar a la chilena SQM, una de las principales productoras mundiales de litio, está en manos del Tribunal Constitucional, que resolverá este jueves si acoge un recurso que puede bloquear o dilatar la transacción.

El caso involucra a varias de las principales explotadoras mundiales del "nuevo oro blanco" debido a las altas expectativas en el crecimiento de su mercado, de la mano del incremento en la venta de autos eléctricos y el desarrollo de baterías para artículos tecnológicos.

El Tribunal Constitucional, cuyas resoluciones son inapelables, debe pronunciarse si admite o no el "requerimiento de inaplicabilidad" presentado por el Grupo Pampa, el controlador de SQM, para impugnar el acuerdo al que llegaron la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi para autorizar la venta del 24% de las acciones de la compañía chilena de propiedad de la canadiense Nutrien.

De no admitirse la causa, culminaría el caso, dándole luz verde a una operación valorada en más de 4.000 millones de dólares. Pero si el TC declara "admisible" la causa, se abre un extenso proceso que incluye nuevos alegatos y debates y que podría durar cerca de un año.

Los plazos son cruciales, ya que Nutrien debe desprenderse forzosamente antes de abril de su paquete accionario en SQM, por imposición del ente antimonopolios de la India, que le puso esa condición para aprobar la fusión que dio vida a la empresa, entre Agrium y Potash.

- ¿Libre competencia o dilación? -

En su requerimiento, el Grupo Pampa -compuesto por las sociedades Pampa Calichera, Potasios de Chile y Global Mining- alega que el acuerdo que autorizó la venta "no cumplió el debido proceso". Estima, además, que la operación no promueve la libre competencia, "pues autoriza que un competidor participe en la propiedad y gestión de otro competidor directo, haciéndose de su información confidencial y económicamente sensible en el mercado del litio".

Lo anterior, considerando que Tianqi es socia en Australia -en el proyecto Talison- con la estadounidense Albemarle, que compite con SQM en la explotación del litio en el Salar de Atacama, norte de Chile.

En los alegatos efectuados el lunes, el abogado querellante, Sebastián Oddo, relató que se habían enterado "por la prensa" del acuerdo entre Tianqi y la Fiscalía Nacional Económica, lo que no les dio tiempo de impugnar la operación.

Pero para los abogados de la contraparte, lo que buscaría Grupo Pampa -cuya cabeza es el exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou- es dilatar el proceso e impedir el ingreso de Tianqi a SQM.

El abogado de Nutrien, Cristóbal Eyzaguirre, recordó en los alegatos que en 2016 Julio Ponce intentó asociarse con la empresa china.

"Queda claro que la libre competencia no es lo que realmente sustenta la actuación del grupo. (...) Este requerimiento es inadmisible por una razón clara: porque realmente lo que se está pidiendo es que suspenda la compra de parte de Tianqi", dijo Eyzaguirre.

- Tribunal maduro -

El acuerdo entre Tianqi y la Fiscalía Nacional Económica fue visado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) luego de establecer varias medidas de mitigación para limitar la posibilidad de acceso a información comercialmente sensible.

"Se trata de una operación que en caso de que se adopten ciertos resguardos, resultaría compatible con la libre competencia, porque los riesgos no eran tan intensos", dijo el Fiscal Nacional Económico, Mario Ybar, en los alegatos del lunes.

En la antesala de la crucial sentencia, el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, afirmó que confía en que el TC entregará un fallo ajustado a Derecho.

El Tribunal Constitucional "tiene madurez, un funcionamiento por largo tiempo y estoy seguro que no se va a prestar para lo que algunos dicen, que es retrasar este proceso o generar un cuadro distinto", dijo a periodistas el ministro.

