La justicia europea confirmó este martes la decisión de la Eurocámara de reclamar casi 300.000 euros a la dirigente ultraderechista francesa, Marine Le Pen, acusada de emplear de manera ficticia a una asistente durante su período de eurodiputada.

"El Tribunal General de la UE confirma la decisión del Parlamento Europeo de exigir a la eurodiputada Marine Le Pen la devolución de unos 300.000 euros (...), al no haber demostrado que dicha asistente hubiera trabajado realmente", indicó este tribunal en un comunicado.

La Eurocámara exigió a Le Pen la devolución de 298.497,87 euros (casi 346.000 dólares) abonados en gastos de asistencia parlamentaria, al considerar que una de sus asistentes parlamentarias locales entre 2010-2016 no desarrolló una actividad vinculada al mandato.

Para el tribunal con sede en Luxemburgo, la política francesa "no ha presentado ninguna prueba que permita probar que recibió una asistencia directa de su asistente parlamentaria en los locales del Parlamento", ni que esta realizó "efectivamente tareas para ella".

Los magistrados confirmaron además que la Eurocámara es competente para adoptar decisiones de recuperación de cantidades indebidamente abonadas.

Marine Le Pen, eurodiputada de 2009 hasta su elección como diputada de la Asamblea nacional francesa en 2017, había solicitado al tribunal la anulación de la decisión correspondiente. Ahora tiene dos meses de plazo para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"La desestimación [del tribunal] no se basa en el fondo del asunto, si no en un aspecto de procedimiento", indicó a la AFP la actual presidenta del partido Agrupación Nacional (ex Frente Nacional), quien anunció que recurrirá la decisión.

Antes de su marcha, el Parlamento Europeo ya había empezado a retener parte del salario de Le Pen, lo que permitió recuperar unos 60.000 euros, indicó a la AFP una fuente parlamentaria. Para el resto, la institución cuenta con el resultado de los procedimientos en curso ante la justicia francesa.

