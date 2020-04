El nuevo líder de la oposición británica, Keir Starmer, es un diputado moderado opuesto al Brexit que se enfrentó al Estado como abogado especializado en derechos humanos y ahora deberá hacer frente a Boris Johnson para recuperar los bastiones obreros británicos.

Determinado y hábil, este político serio y poco carismático de 57 años, cabello canoso y traje siempre impecable, afirmó asumir con decisión la tarea del devolver al poder a un Partido Laborista que no lo ocupa desde 2010 tras perder cuatro legislativas consecutivas.

"Tenemos una montaña que escalar", reconoció tras el anuncio de su victoria.

"Pero la escalaremos y haré todo lo posible para reconectarnos con todo el país", aseguró, prometiendo "liderar a este gran partido a una nueva era, con confianza y esperanza".

Las próximas elecciones están previstas en 2024 y para hacerse con el poder, Starmer deberá encontrar el modo de recuperar las decenas de circunscripciones tradicionalmente obreras del norte del país que los conservadores de Johnson les arrebataron en diciembre.

También tendrá que unificar a una formación profundamente fragmentada entre centristas y izquierdistas radicales, pro y antieuropeos.

"Cuando eso requiera un cambio, cambiaremos. Cuando eso requiera que nos replanteemos, nos replantearemos", afirmó este hombre que se ha reinventado también a sí mismo a lo largo de su carrera.

- "Contra los poderosos" -

Nacido en Londres el 2 de septiembre de 1962 en el seno de una familia de cuatro hijos, con un padre -tornador- y una madre -enfermera- que rescataban burros abandonados, de niño estudió violín junto a Norman Smith, el exbajista del grupo Housemartins que después se convirtió en DJ Fatboy Slim.

Apasionado por el fútbol, sigue jugando cada semana con los amigos y es seguidor del Arsenal.

Estudió derecho en las universidades de Leeds y Oxford y una vez graduado se dedicó a las causas de la izquierda radical.

Defendió a sindicalistas y activistas, incluidos dos empleados demandados por el gigante de la comida rápida McDonald's por distribuir textos en los que criticaban sus prácticas.

"Me he pasado la vida luchando por la justicia, defendiendo a quienes no tienen poder contra los poderosos", afirmó en su vídeo de campaña.

Pero poco a poco fue pasando a trabajar con el "establishment", primero colaborando con la policía en cuestiones de derechos humanos y después convirtiéndose en responsable de la fiscalía en Inglaterra y Gales.

Entre 2008 y 2013 supervisó las acusaciones contra diputados por abusar de sus gastos profesionales, contra periodistas por pinchar teléfonos y contra jóvenes por participar en protestas y disturbios.

- "Burócrata competente" -

Su trabajo fue reconocido por la reina Isabel II haciéndolo caballero y en 2015 fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes.

Un año después, durante el referéndum sobre el Brexit se opuso a la salida de la Unión Europea. Y denunció la ambigüedad del líder izquierdista al que ahora remplazará, Jeremy Corbyn, incapaz de definirse a favor o en contra de la cuestión que más división ha generado en la historia moderna del país.

También se declaró abiertamente a favor de organizar una segunda consulta, una propuesta que satisfizo a los proeuropeos pero puede haber contribuido a la dramática derrota electoral del laborismo a manos de unos electores hastiados de tanto aplazamiento e incertidumbre.

No ha querido decir qué conservaría de las políticas de Johnson, especialmente en el complejo contexto de la pandemia de coronavirus, y afirmó únicamente que "se van a necesitar cosas radicales".

Con una imagen de "burócrata competente", según el politólogo Steven Fielding, de la universidad de Notthingham, algunos ponen en duda su capacidad inspiradora ante un primer ministro mucho más carismático y poco formal.

