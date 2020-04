La República Democrática del Congo (RDC) inició este lunes el aislamiento y confinamiento total del barrio de negocios, embajadas y gobierno de Kinshasa, considerado el epicentro de la pandemia de la covid-19.

Durante este confinamiento selectivo hasta el 20 de abril, las autoridades sanitarias prevén la desinfección del municipio residencial de Gombe, a la vez sede del gobierno, de varios bancos y grandes empresas, además de las principales embajadas.

Desde el lunes por la mañana, los puestos de control ejercieron de frontera entre la muy próspera "República de la Gombe" y el resto de la ciudad, una segregación existente ya desde la colonización belga, según constataron los periodistas de la AFP.

Tres barreras fueron erigidas por las autoridades en la avenida Huileries, uno de los principales puntos de acceso a Gombe.

"Trabajo en el Instituto nacional de investigación biomédica (INRB, en primera línea contra la covid-19). He pasado más de dos horas esperando, pero no me quejo porque esta enfermedad es muy letal", dice a la AFP Jérôme Lumosi, de 35 años, que llega de un municipio vecino.

- Municipio desierto -

Del otro lado, el municipio está totalmente desierto, con todos sus comercios cerrados, incluso los grandes supermercados frecuentados por la ínfima minoría de capitalinos que tiene los medios de hacer compras ahí.

La Gombe aglomera entre 100.000 y 200.000 habitantes acomodados, una minúscula porción de los 12 millones de la megalópolis, que en su mayoría viven del sector informal.

"La elección de este municipio se debe a que a partir de Gombe el virus se expande poco a poco hacia los demás municipios", recordaron el lunes las autoridades sanitarias en su boletín diario, que registra 161 casos confirmados, de ellos 18 muertos.

A partir del 10 de marzo los primeros casos confirmados fueron en Gombe, a menudo entre congoleños que retornaban del extranjero, y en el entorno mismo del jefe de Estado Félix Tshisekedi.

Un consejero del presidente murió, así como dos allegados a un ministra que estuvo contaminada, según indicaron varias fuentes.

- "Contactos de riesgo" -

Durante el confinamiento parcial de la Gombe, los equipos sanitarios deben buscar a "las personas enfermas, los contactos de riesgo y los casos sintomáticos" en todo Kinshasa.

"El personal doméstico, en particular chóferes, centinelas, jardineros, donde estén detectados casos positivos serán seguidos a sus municipios de residencia para ser sometidos a pruebas, y en caso de ser positivos, serán aislados", precisan las autoridades sanitarias.

"Una desinfección masiva está asimismo prevista durante este período. Las oficinas y los principales edificios que se hallen en el municipio de Gombe serán sometidos a ella. Una vez que todo haya sido limpiado en Gombe, se seguirá con esa labor en otros municipios", se agrega.

También se han registrado casos en el este de la RDC, en Goma, Beni y Bukavu, localidades que han sido aisladas.

En el Ruanda vecino, el gobierno decidió que todos los ministros y altos funcionarios "deberán renunciar a un mes de sueldo" en abril como muestra de "solidaridad" de las autoridades con el pueblo, todo ello en un país que ha impuesto un confinamiento estricto para impedir la propagación del virus.

En Uganda las autoridades han enviado a más de 100 personas a la cárcel durante dos meses por haber violado el toque de queda en vigor impuesto por el coronavirus.

Sudán del Sur, que no había hasta ahora registrado ningún caso, declaró el domingo el primero de ellos. Por su lado Etiopía anunció sus dos primeros fallecimientos.

