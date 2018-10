El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El Kremlin rehusó nuevamente este miércoles comentar las informaciones según las cuales un segundo sospechoso en el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal fue condecorado como héroe por el presidente, Vladimir Putin.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa que el Kremlin no investigará un informe del sitio de investigación británico Bellingcat que identifica al sospechoso como un médico del servicio de inteligencia militar ruso (GRU) llamado Alexandre Mishkin, y que éste fue condecorado "personalmente por Vladimir Putin".

"No hablamos de este tema y ello para no caer en debates con varias organizaciones y medios" de prensa, dijo Peskov.

Ante la insistencia de un periodista de la BBC sobre si el Kremlin iba a verificar la información, Peskov reiteró: "No, no haremos eso. No tenemos una solicitud oficial de los británicos al respecto".

El hombre en cuestión fue condecorado por Putin por un acto heroico, posiblemente por sus actividades en Crimea o en el resto de Ucrania, indicaron el fundador de Bellingcat, Eliot Higgins, y el investigador Christo Grozev en una conferencia de prensa, el martes en el Parlamento británico.

Higgins y Grozev citaron una foto en la que se ve al presidente ruso y al sospechoso estrechándose las manos, y que fue mostrada por la abuela del hombre a los habitantes de Loygam en el norte de Rusia.

Bellingcat había revelado el 26 de septiembre la identidad del otro sospechoso del envenenamiento de Skripal, al que la policía británica presentó como Ruslan Boshirov. "El sospechoso es de hecho el coronel Anatoli Shepiga, un oficial del GRU condecorado con importantes distinciones", había afirmado Bellingcat

Las autoridades británicas afirmaron que el ataque con la sustancia neurotóxica Novichok contra Serguéi Skripal y su hija Yulia en marzo en Salisbury, en el suroeste de Reino Unido, fue perpetrado por dos agentes del GRU, los servicios de espionaje militar ruso.

El caso provocó una grave crisis diplomática entre el Kremlin y los países occidentales

