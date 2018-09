El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Los partidarios de un segundo referéndum sobre el Brexit recibieron el jueves un inesperado apoyo de dos dirigentes europeos que abogaron en la radio británica a favor de una nueva consulta con la esperanza de un cambio de opinión.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, llegó incluso a decir, en una entrevista con la BBC, que existe un respaldo "casi unánime" de los dirigentes de los países de la Unión Europa a la organización de ese nuevo referéndum, tras el celebrado en junio de 2016 en el que 52% de los votantes se declaró a favor de que Reino Unido saliese de la Unión Europea.

"Existe un punto de vista unánime, o casi unánime, en torno a la mesa según el cual nos gustaría que se produzca lo casi imposible, que Reino Unido celebre otro referéndum", dijo Muscat.

"La mayoría de nosotros nos alegraríamos si hubiese una posibilidad de que el pueblo británico ponga las cosas en perspectiva, vea lo que se ha negociado, vea las opciones y decida de una vez por todas", agregó.

También el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, expresó este deseo en declaraciones a la BBC.

"Esperamos que finalmente se concluya un acuerdo, pero en términos generales estoy muy descontento con que Reino Unido se vaya, así que tal vez sería mejor organizar otro referéndum y quizás la gente pudiese cambiar de opinión". Esto permitiría "resolver el problema con bastante rapidez", agregó.

Reino Unido debe abandonar la UE el 29 de marzo de 2019. A poco más de seis meses, las negociaciones de salida entre Londres y Bruselas no logran desembocar en un resultado.

El miércoles, durante la cumbre europea extraordinaria en la ciudad austriaca de Salzburgo, cada parte pidió a la otra que haga concesiones para alejar la amenaza de un Brexit sin acuerdo, de consecuencias potencialmente caóticas.

- "¡Qué sorpresa!"

Algunos dirigentes europeos, como los primeros ministros de Irlanda, Leo Varadkar, y Luxemburgo, Xavier Bettel, ya habían aludido anteriormente a la idea de un segundo referéndum, pero sin presentarla como una hipótesis de trabajo.

"Seguramente la UE no tiene una postura al respecto", afirmó a la AFP una fuente europea entrevistada en Salzburgo.

"No nos corresponde a nosotros expresar una preferencia sobre lo que puede ocurrir en Reino Unido. Será una decisión soberana de los británicos", subrayó por su parte una fuente cercana a la presidencia de Francia, asegurando que este tema "no se discutió con Theresa May".

La primera ministra británica, por su parte, volvió a rechazar categóricamente esa posibilidad.

"Sé que un buen número de entre ustedes no quiere el Brexit", dijo a los jefe del Estado y de gobierno de los 27 durante una cena el miércoles en Salzburgo.

"Pero es importante que quede claro: no habrá un segundo referéndum en Reino Unido", agregó. "El pueblo dictó su veredicto y como primera ministra lo pondré en aplicación. El Reino Unido se marchará el 29 de marzo del año que viene".

Sin embargo, una buena parte de la sociedad civil británica y algunas personalidades de la oposición reclaman que se organice esta segunda consulta, asegurando que en 2016 los votantes no disponían de toda la información sobre las consecuencias del Brexit.

Así, la organización Best for Britain (lo mejor para Gran Bretaña) aprovechó las declaraciones de Muscat y Babis para afirmar que "aún no es tarde para que el Reino Unido compruebe con la gente si el Brexit es realmente lo que querían".

En el campo contrario, el abanderado del Brexit Nigel Farage se exclamó "¡Qué sorpresa!", acerca de "los líderes de la UE que quieren un segundo referéndum".

Aunque algunas personalidades como los ex primeros ministros laborista Tony Blair y conservador John Major defienden la idea de una segunda consulta, solo el pequeño Partido Liberaldemócrata milita por él.

Pero dada la falta de apoyo de las dos principales formaciones políticas, el gubernamental Partido Conservador y el opositor Partido Laborista, un segundo referéndum parece muy improbable.

