Heroína para los migrantes, despreciable "fanfarrona" para el ultraderechista ministro del Interior Matteo Salvini, la joven capitana del barco humanitario Sea Watch, Carola Rackete, retó las duras reglas contra la migración de Italia para desembarcar a 42 migrantes extenuados.

Cabellos negros recogidos en una cola de caballo, mirada segura, la primera mujer capitana de una nave humanitaria, nació hace 31 años en Kiel, en la costa báltica del norte de Alemania.

La joven adquirió experiencia navegando barcos rompehielos especiales para la investigación polar en el Ártico y la Antártida.

Después de estudiar ciencias náuticas y protección del medio ambiente en Alemania y Reino Unido, la capitana lleva ocho años navegando.

"Desde siempre me han encantado las regiones polares porque son muy hermosas e inspiradoras, pero trabajar allí es triste porque puedes ver lo que los humanos están haciendo con el planeta", confesó en un video divulgado por la organización humanitaria alemana Sea-Watch.

De su compromiso con la defensa del medio ambiente nació también el compromiso social, que la llevó a aprovechar sus vacaciones para trabajar con la ONG alemana, cuyos tripulantes siempre son voluntarios.

Su primera misión se remonta al verano de 2016, cuando la flotilla humanitaria fue considerada un valioso apoyo para los numerosos barcos militares italianos y europeos que realizaban rescates de migrantes frente a las costas de Libia.

Las tragedias en el mar marcaron esas misiones ya que intervenían ante los naufragios y donde sólo quedaban pocos sobrevivientes en medio a cadáveres flotando.

En esos años pudo abrazar al niño que acababa de perder al padre y escuchar las tantas historias de torturas, abusos y agresiones sufridos por los migrantes que esperan zarpar en campos para refugiados de Libia.

Poco a poco, los buques militares dejaron de dar asistencia y los barcos humanitarios, que estaban en primera línea, comenzaron a ser considerados cómplices de los traficantes de seres humanos por el gobierno italiano.

- "Dispuesta a ir a la cárcel" -

Para ella, se trata de una cuestión de principios: "No importa cómo te has metido en una situación de peligro. A los bomberos eso no les importa, en los hospitales tampoco. Para la ley marítima tampoco eso importa. Si se necesita rescatar a alguien en el mar, tienes el deber de rescatarlo", explicó.

"La ayuda termina cuando dejas a la gente en un lugar seguro", agregó.

Desde que el gobierno populista llegó al poder en Italia en junio de 2018, el tema de la migración es ante todo un asunto político.

"Los europeos hemos permitido a nuestros gobiernos construir un muro en el mar. Hay una sociedad civil que lucha contra eso y yo formo parte de ella", resumió Rackete.

"Tengo las habilidades, la oportunidad y el privilegio de estar en una posición en la que realmente puedo ayudar", agregó.

La mujer al mando de la Sea Watch asegura que ha aplicado estrictamente la ley marítima, algo que confirman otros renombrados capitanes, como Gregorio De Falco, célebre por haber intervenido para resolver el desastre del Costa Concordia en 2012.

"Estoy dispuesta a ir a la cárcel y voy a defenderme en la corte si es necesario porque lo que estamos haciendo es correcto", adelantó.

Al ingresar el miércoles en aguas italianas con 42 migrantes a bordo desde hace dos semanas pese a la prohibición del ministro retó a Salvini y a su política de mano dura.

"Todo aquel que viola las reglas de un país tiene que responder por ello. Le quiero decir a ese capitán fanfarrón de Sea-Watch que está haciendo política con la vida de los inmigrantes", lanzó Salvini.

En las redes sociales, muchos usuarios de Internet han elogiado el coraje de la joven alemana. "¡Oh, capitana, mi capitana!", escribieron con ironía al jugar con el apodo que los militantes ultraderechistas usan para el ministro Salvini: "El capitán, mi capitán".

