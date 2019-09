El almuerzo de trabajo entre el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, empezó este lunes con referencias a la cautela, a seis semanas de un Brexit que sigue sin acuerdo.

Preguntado sobre si era optimista antes de su primer encuentro en Luxemburgo desde su llegada al poder en julio, Johnson se dijo "prudente, solo prudente". "Prudentemente optimista", aseguró por su parte Juncker.

La reunión estuvo precedida por una ofensiva del gobierno británico defendiendo "enormes avances" en sus discusiones con Bruselas para desbloquear el acuerdo del Brexit, una visión desmentida por la Unión Europea que pide "propuestas concretas".

"La UE siempre está lista para negociar cuando Reino Unido presente una propuesta adecuada", aseguró la ministra de Asuntos Europeos finlandesa, Tytti Tuppurainen, cuyo país ejerce la presidencia pro témpore del bloque.

Bruselas pide alternativas al mecanismo pactado en noviembre con la entonces primera ministra británica Theresa May para evitar el retorno de una frontera para bienes en la isla de Irlanda, pero que Johnson quiere fuera del acuerdo.

La conocida como 'salvaguarda irlandesa' prevé que, en caso de una retirada con acuerdo y mientras no se logre una opción mejor en el marco de una negociación comercial, Reino Unido continúe dentro de una unión aduanera con la UE.

El objetivo es además proteger los acuerdos de paz de Viernes Santo de 1998 y mantener la integridad del mercado único europeo, recordó la ministra francesa de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, al llegar a una reunión en Bruselas.

Pese a ser una solución de último recurso, este mecanismo fue uno de los motivos del triple rechazo de los diputados británicos al acuerdo del Brexit, ya que impediría a Londres negociar entretanto acuerdos comerciales con otros países.

"Queremos un acuerdo, pero este no puede incluir la salvaguarda", reiteró una fuente británica antes del almuerzo de trabajo entre Juncker y Johnson, al que seguirá un encuentro entre el británico y su par luxemburgués, Xavier Bettel.

- Caracoles, salmón y queso -

Aunque los mandatarios europeos dejaron en manos de la Comisión la negociación con Londres y ésta nombró a Michel Barnier como su negociador jefe, no es la primera vez que su presidente entra en escena en momentos de bloqueo.

En marzo, semanas después del primer rechazo de Westminster al acuerdo, Jean-Claude Juncker y Theresa May acordaron en vano en Estrasburgo (Francia) garantías para despejar las dudas de los diputados británicos sobre la salvaguarda.

Horas antes del primer encuentro entre Juncker y Johnson –un almuerzo de trabajo con caracoles, salmón y queso– el entorno del presidente aseguró que no era optimista por la cuestión irlandesa.

Pero además del parlamento británico, un eventual acuerdo debe ser aprobado por los 27 socios de Johnson y por la Eurocámara, que prevé advertir el miércoles que no puede haber pacto sin el mecanismo para evitar una frontera entre Irlanda y la británica Irlanda del Norte.

El documento, presentado por los líderes de los principales grupos y que pudo consultar la AFP, subraya además que "si Reino Unido se retira de la UE sin un acuerdo, la responsabilidad sería completamente del gobierno británico".

A la espera de un eventual acuerdo, el reloj sigue corriendo. Reino Unido debe retirarse el 31 de octubre, si bien Westminster votó a favor de una prórroga si no hay un pacto para la cumbre de mandatarios de la UE, los días 17 y 18 de ese mes.

Sin embargo, Johnson se resiste a pedir una prórroga a sus 27 socios. Su apuesta incluso por un Brexit a las bravas provocó deserciones entre sus filas conservadoras, que le hicieron además perder la mayoría en la Cámara de los Comunes.

Los ambientes económicos también temen las consecuencias de un Brexit sin acuerdo. "Una salida desordenada y sin acuerdo de Reino Unido será muy nefasta para todas las partes", según Markus J. Beyrer, de Business Europe.

"No tengan duda de que si no alcanzamos un acuerdo –un acuerdo adecuado para ambas partes– Reino Unido saldrá igualmente", reiteró este lunes el primer ministro británico en el periódico The Daily Telegraph.

Casi un 52% de los votantes británicos apoyó el Brexit en un referéndum celebrado en junio de 2016, pero, tres años después Reino Unido sigue sin encontrar la manera de consumar el primer divorcio en la historia del proyecto europeo.

