Este contenido fue publicado el 29 de mayo de 2018 8:11 29 de mayo de 2018 - 08:11

El embajador estadounidense Robert Wood, durante una comparecencia de prensa sobre una reunión del Tratado de No Proliferación Nuclear, el pasado 19 de abril en la sede de la ONU en Ginebra (Suiza)

La llegada de Siria a la presidencia de la Conferencia de Desarme de la ONU es una "farsa", declaró este martes el embajador de Estados Unidos ante ese foro, que abandonó la sala durante el discurso del representante sirio.

"La presencia de Siria aquí es una farsa (...) Es inaceptable que (los sirios) dirijan este órgano. No tienen ni la autoridad moral ni la credibilidad para hacerlo", declaró a la AFP el embajador Robert Wood.

Al principio de la sesión que se celebra en el recinto de Naciones Unidas en Ginebra, Wood se levantó y abandonó la sala en señal de protesta durante el discurso de apertura del embajador sirio.

El representante estadounidense regresó luego para pronunciar su discurso en el que anunció que Estados Unidos haría todo lo posible para impedir que la presidencia siria tomara iniciativas durante las cuatro próximas semanas.

"Hoy es un día triste y vergonzoso de la historia de este órgano", dijo ante los embajadores de los 65 países miembros de la Conferencia de Desarme.

"Voy a ser claro: no podemos permitir que sea 'business as usual' en la Conferencia cuando Siria preside este órgano. No podemos permanecer ciegos ante la presidencia de un régimen que apoya todo lo que este órgano fue concebido para impedir", continuó.

Durante las cuatro semanas en las que Damasco ejercerá la presidencia rotativa, "estaremos presentes en esta sala para asegurarnos de que Siria no pueda tomar iniciativas que vayan en contra de los intereses de Estados Unidos, pero vamos a alterar fundamentalmente la naturaleza de nuestra presencia en las sesiones plenarias", advirtió el embajador estadounidense.

