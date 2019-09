Durante los cien días de manifestaciones prodemocracia en Hong Kong, los activistas desplegaron un abanico de ingeniosos métodos para impulsar su movimiento más allá de las barricadas, desde espectáculos con punteros láser hasta cadenas humanas.

- Música -

La música siempre ha estado presente en los movimientos prodemocracia en Hong Kong.

En las protestas de los últimos tres meses, los temas de más éxito fueron el pegadizo cántico cristiano "Sing Hallelujah to the Lord" y "Do you hear the people sing?", del musical "Los Miserables".

Pero en las últimas semanas se volvió viral el himno anónimo "Glory to Hong Kong", cuyas desafiantes letras se cantaron a pleno pulmón durante las manifestaciones, en conciertos improvisados, en centros comerciales e incluso en partidos de fútbol.

- Espectáculos láser -

Los manifestantes empezaron a usar los punteros láser para señalar las posiciones de la policía, distraer a los agentes y evitar que la gente sacara fotos o videos.

Pero su adopción masiva llegó después de que un líder estudiantil que llevaba diez punteros láser fuera detenido por posesión de armas ofensivas.

Desde entonces, los manifestantes realizaron "espectáculos de luces" a las puertas de las comisarías de policía y en la mayoría de concentraciones.

- Cadenas humanas -

La primera cadena humana se realizó a finales de agosto, coincidiendo con el 30º aniversario de la "Baltic Way", en la que más de un millón de personas unieron sus manos en una enorme manifestación contra la Unión Soviética.

En las últimas semanas, decenas de miles de personas participaron en cadenas humanas por toda la ciudad, algunas en lo alto de conocidas colinas. Los estudiantes de secundaria siguen el modelo cada mañana antes del inicio de las clases.

- 'Crowdfunding' -

Varias campañas de microfinanciación colectiva por internet ('crowdfunding') lograron un gran éxito. Dos de ellas, destinadas a colocar anuncios en grandes periódicos internacionales, recaudaron más de 21 millones de dólares hongkoneses (2,7 millones de dólares).

"Poniendo anuncios a nivel internacional, podemos superar el filtro de los medios y mostrar al mundo la realidad tras la propaganda gubernamental", dijo a la AFP uno de los organizadores de la campaña, que se identificó como Taylor.

Otras campañas recaudaron dinero para construir una estatua de cuatro metros de alto, "Lady Liberty Hong Kong", y para financiar la defensa de las más de mil personas detenidas.

- Los "muros John Lennon" -

Los "muros John Lennon", cubiertos de pósters, eslóganes y notas adhesivas de colores, aparecieron en más de cien puntos de la ciudad.

El primero que se registró en Hong Kong fue durante las enormes protestas prodemocracia de 2014, una versión propia del muro lleno de grafitis que apareció en Praga tras el asesinato de John Lennon, en 1980.

Cuando los partidarios del gobierno destrozan alguno de estos muros, en cuestión de horas aparece uno nuevo.

- Los cánticos de las diez de la noche -

Inspirándose en los cacerolazos, cada día, a las diez de la noche, los manifestantes hongkoneses corean desde sus apartamentos consignas de protesta, como "Liberen Hong Kong, llegó la revolución".

En la ciudad con la mayor concentración de rascacielos del mundo, estos cánticos resultan especialmente efectivos.

- Pasteles de Luna -

Estos dulces, típicos del Festival de Medio Otoño, han adquirido un aire de protesta. Una panadería vendió decenas de miles de pasteles de luna con populares consignas escritas en su corteza.

- Arte -

Pinturas, caligrafía, cómics, esculturas... los hongkoneses han trabajado contrarreloj para dar un toque artístico a sus protestas.

Gran parte de este material gráfico se comparte en línea o se envía a los celulares de la gente mediante Bluetooth y Airdrop. Así, una persona puede recibir en su teléfono múltiples pósters y panfletos cada día, especialmente en el metro.

Luego estos se imprimen y se colocan en los "muros John Lennon".

- Banderas -

Algunos pequeños grupos de manifestantes enarbolaron las banderas de Reino Unido, de la era colonial de Hong Kong o de Estados Unidos.

Pero la más popular es la "bauhinia marchita", una modificación de la bandera oficial de Hong Kong, una bauhinia blanca sobre fondo rojo.

En la versión protestataria el fondo es negro, para expresar el ánimo popular, y la flor está marchita y con manchas de sangre.

Otro emblema popular dirigido contra Pekín es el bautizado "Chinazi", una bandera roja con estrellas amarillas en forma de esvástica.

- "Be water" -

En las protestas, en las que el ingenio ha sido fundamental, se ha coreado a menudo la frase "be water" ("sé agua"), un principio de imprevisibilidad al que se adhería la leyenda del kung fu Bruce Lee y que anima a los manifestantes a moverse constantemente para evitar los arrestos masivos.

Los manifestantes también encontraron formas creativas de celebrar concentraciones prohibidas, fingiendo estar mirando escaparates, haciendo picnics o reuniéndose para encuentros religiosos.

